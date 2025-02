Tài xế xe tải đột nhập nhà dân, cạy két sắt trộm 10 lượng vàng

Chiều 23.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Duy (36 tuổi, ở thôn An Phong, xã Bình Mỹ, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi). Duy là nghi phạm đã đột nhập nhà dân, cạy két sắt trộm 10 lượng vàng.

Thông tin ban đầu cho biết, vào chiều 5.2, ông Trần Văn Bình (53 tuổi, ở thôn Vĩnh Tuy, xã Tịnh Hiệp, H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) đến cơ quan công an địa phương trình báo việc tài sản của gia đình bị kẻ trộm lấy đi. Cụ thể, kẻ trộm đã đột nhập nhà ông Bình phá 2 két sắt, trộm 10 lượng vàng.

Tài xế xe tải Nguyễn Thanh Duy tại hiện trường vụ trộm cắp 10 lượng vàng

ẢNH: S.THÀNH

Nhận được tin báo, các lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi), Công an H.Sơn Tịnh, Công an H.Bình Sơn và Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Qua công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định nghi phạm là Nguyễn Thanh Duy, là tài xế xe tải chuyên chở gỗ keo. Duy từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, Duy khai nhận chiều 5.2, Duy đeo găng tay, mang theo đục bằng kim loại rồi chạy xe máy một mình đi tìm nhà ai sơ hở, cửa để "hớ hênh" thì vào trộm cắp tài sản.

Khi đi qua nhà ông Bình, Duy thấy con trai của ông Bình đi ra khỏi nhà mà không khóa cửa, nên đã đột nhập. Thấy nhà có camera, Duy lấy cây đập rớt camera, rồi đi vào phòng ngủ, phá 2 két sắt, trộm 10 lượng vàng.

Duy cởi áo sơ mi, găng tay, đục, camera, mũ… ném xuống mương thủy lợi phía sau nhà ông Bình.

Vụ trộm cắp 10 lượng vàng nói trên đang được cơ quan chức năng ở Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ.