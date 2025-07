Đồng Tháp: Nghi phạm có 3 tiền án ngang nhiên sử dụng xe máy trộm cắp

Ngày 18.7, tin từ Công an xã Cái Bè (Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an P.Cai Lậy bắt giữ Đỗ Trung Quốc (22 tuổi, ở P.Cai Lậy, Đồng Tháp), là nghi phạm đột nhập nhà dân trộm cắp xe máy.

Nghi phạm Đỗ Trung Quốc và tang vật là xe máy trong vụ trộm cắp mới nhất ẢNH: B.B

Theo thông tin ban đầu, ngày 16.7, Công an xã Cái Bè tiếp nhận tin báo từ anh N.H.P (ở ấp An Hòa, xã Cái Bè, Đồng Tháp) về việc bị mất trộm 2 xe máy tại nhà riêng, với tổng giá trị khoảng 36 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an xã Cái Bè thông báo khẩn để các địa phương lân cận phối hợp truy tìm thủ phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và rà soát địa bàn, đến chiều cùng ngày (16.7), Công an P.Cai Lậy phát hiện Đỗ Trung Quốc có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi được mời về trụ sở để làm rõ, cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe máy Quốc đang sử dụng có nguồn gốc từ xã Cái Bè.

Trước những chứng cứ rõ ràng, Quốc đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản. Quốc thú nhận đã cùng một đồng bọn đột nhập nhà anh N.H.P vào đêm 15.7, lấy trộm 2 xe máy rồi chia nhau tẩu thoát. Một xe được Quốc giữ và sử dụng cho đến khi bị bắt giữ.

Đáng chú ý, Đỗ Trung Quốc là đối tượng nghiện ma túy và đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, Công an xã Cái Bè tiếp tục phối hợp Công an P.Cai Lậy và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra mở rộng vụ án, truy bắt đối tượng còn lại để xử lý theo quy định pháp luật.