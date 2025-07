Chuyên án A1124.2p bắt giữ 7 đối tượng tội phạm ma túy

Ngày 15.7, tại TP.HCM, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng trao thưởng các đơn vị phối hợp đấu tranh triệt phá thành công Chuyên án A1124.2p về chống tội phạm ma túy.

Các nghi can bị bắt trong chuyên án ẢNH: Ban Chuyên án

Theo đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM, triển khai đợt cao điểm phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2025, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm đã phát hiện đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Lào qua khu vực biên giới các tỉnh miền Trung vận chuyển vào TP.HCM và đi nước thứ 3 tiêu thụ.

Cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy là Lữ Thanh Phong (tên thường gọi là Lực, ở TP.HCM). Phong cấu kết với Ba, Quỳnh (đều là người Lào gốc Việt, cư trú tại Pak Xế, Lào) và Trần Thanh Hải, Sơn, Tuấn (ở TP.HCM).

Cục Phòng chống ma túy và tội phạm đã xác lập Chuyên án A1124.2p phối hợp với các lực lượng chuyên trách của Công an TP.Hà Nội, Công an TP.HCM, Bộ đội biên phòng TP.HCM các đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để đấu tranh, triệt phá.

Ngày 24.3.2025, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì, phối hợp với Cục Nghiệp vụ, Bộ Công an và Công an TP.Hà Nội bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 40 bánh heroin, 19 kg ma túy đá và 12.000 bao thuốc lá ngoại.

Tiếp đến, ngày 20.6, tại TP.HCM, lực lượng đánh án phát hiện Hải đang nhận 2 ba lô màu đen từ những người đi ô tô mang biển số Lào liền tiến hành bắt giữ. Lực lượng làm nhiệm vụ cũng truy đuổi theo ô tô, bắt giữ Nguyễn Đình Gặp (37 tuổi, ở TP.Huế) và Keophachanh Phonevilay (39 tuổi, quốc tịch Lào).

Nghe tin Hải bị bắt, Phong liền bỏ trốn. Đến ngày 21.6, Phong cùng một người khác (người này giúp Phong bỏ trốn) đã bị bắt khi đang trốn trên địa bàn TP.HCM.

Đại tá Trần Thanh Đức cho biết kết thúc Chuyên án A1124.2p đã bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ 40 bánh heroin, 43 kg ma túy đá, 1 ô tô và nhiều vật chứng khác có liên quan. Chuyên án đã triệt xóa thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về biên giới Việt Nam sau đó đưa đi các thành phố lớn tiêu thụ.