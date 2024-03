Ngày hội Biên phòng toàn dân ở xã đảo duy nhất của TP.HCM

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, cho biết sau 35 năm tổ chức ngày hội Biên phòng toàn dân, an ninh biên giới đã có những chuyển biến tích cực. Sau mỗi chương trình, điều quý giá nhất là người dân đã trực tiếp tham gia tạo nên không khí rộn ràng, thực sự trở thành ngày hội của nhân dân. Qua đó, bà Yến đề nghị các cấp của H.Cần Giờ tiếp tục quan tâm, tổ chức nâng cấp ngày hội Biên phòng toàn dân để thể hiện tình đoàn kết, sự gắn bó giữa quân và dân.



Trao quà cho người dân khó khăn ở xã Thạnh An, H.Cần Giờ

TRỌNG NGHĨA

Ông Phạm Minh Châu, Chủ tịch UBND xã Thạnh An (H.Cần Giờ), cho hay trong năm vừa qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp, Đồn biên phòng Thạnh An đã làm tốt về quản lý chủ quyền quốc gia tại địa bàn, nắm chắc mọi diễn biến tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội địa bàn biên giới biển.

Trong khuôn khổ ngày hội cũng diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như tuyên dương "Chiến sĩ quân hàm xanh trẻ, giỏi, tiêu biểu"; khám, phát thuốc miễn phí; khởi công xây dựng 2 căn nhà, sửa chữa 5 căn nhà và hỗ trợ sinh kế cho hộ dân khó khăn; tổ chức các gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian cho người dân... với tổng kinh phí hơn 8,7 tỉ đồng.