Đồng Tháp: Tạm giữ hình sự hai nghi phạm giết người

Tối 12.7, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự Võ Văn Tèo (36 tuổi) và Võ Văn Giang (34 tuổi, em ruột Tèo, cùng ở ấp Bình Trung, xã Bình Thành, Đồng Tháp) để điều tra hành vi giết người.

Nghi phạm Võ Văn Giang vào thời điểm bị bắt giữ khẩn cấp rạng sáng 12.7 ẢNH: C.T.V

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ 40 ngày 11.7, Tèo nhậu chung với hai anh em H.C.C. (41 tuổi), H.C.E. (39 tuổi) và một người tên Phúc (chưa rõ lai lịch) tại nhà của anh H.C.C. ở xã Bình Thành.

Trong lúc nhậu, Tèo và Phúc xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với anh Huỳnh Văn Kiệt (31 tuổi - em của H.C.C và H.C.E). Sau đó, Tèo chạy xe máy về nhà lấy con dao để ở xe máy, rồi đến nhà Võ Văn Giang (em ruột Tèo) kể cho Giang và một thanh niên tên Tuấn (ở cùng địa phương) nghe sự việc cãi vã với Kiệt trước đó. Sau đó, Tèo, Giang và Tuấn cùng điều khiển 3 xe máy đến nhà anh H.C.C. "nói chuyện phải quấy".

Khi đến nhà của H.C.C., giữa Tèo và 3 anh em của anh H.C.C. tiếp tục xảy ra cự cãi. Lúc này, thanh niên tên Tuấn đi cùng Tèo và Giang can ngăn nhưng không được.

Trong lúc anh em của Tèo, Giang đánh nhau với C., E. và Kiệt thì Tèo lấy con dao mang theo (lúc này dao để trên xe máy - PV) đâm vào ngực, bụng của C., E. và Kiệt. Hậu quả, C. và E. tử vong tại chỗ. Còn Kiệt bị thương nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây ra án mạng, Tèo và Giang nhanh chóng rời khỏi hiện trường, ném con dao gây án xuống sông gần đó.

Nghi phạm Võ Văn Tèo (anh ruột Giang) bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ khẩn cấp về hành vi giết người ẢNH: C.T.V

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phân công các đơn vị có liên quan của đơn vị phối hợp Viện KSND tỉnh Đồng Tháp và Công an xã Bình Thành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt nghi phạm gây án.

Rạng sáng 12.7, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai anh em của Võ Văn Tèo và Võ Văn Giang. Hiện Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ giết người.