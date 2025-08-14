Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Đắk Lắk: Bắt một cựu thẩm phán để điều tra hành vi nhận hối lộ

Hữu Tú
Hữu Tú
14/08/2025 16:44 GMT+7

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao bắt tạm giam một cựu thẩm phán ở tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Ngày 14.8, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã bắt tạm giam ông Huỳnh Thành, một cựu thẩm phán ở tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Đắk Lắk: Bắt một cựu thẩm phán để điều tra hành vi nhận hối lộ- Ảnh 1.

TAND H.Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cũ - nơi ông Thành công tác trước đây

ẢNH: T.X

Trước đây ông Thành từng công tác tại TAND H.Cư Kuin (Đắk Lắk cũ), nay là TAND khu vực 5, tỉnh Đắk Lắk.

Cuối năm 2023, ông Thành bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Đến tháng 7.2025, ông Thành làm thủ tục nghỉ việc theo chế độ.

Ngày 12.8, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã thông báo với TAND khu vực 5 (Đắk Lắk) về việc bắt tạm giam đối với ông Huỳnh Thành để phục vụ điều tra.

Tin liên quan

Bắt thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk vì môi giới hối lộ

Bắt thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk vì môi giới hối lộ

Một thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk bị bắt về hành vi môi giới hối lộ, liên quan việc mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại TAND cấp cao tại TP.Đà Nẵng.

Khám phá thêm chủ đề

nhận hối lộ Thẩm phán Đắk Lắk
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận