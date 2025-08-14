Đắk Lắk: Bắt một cựu thẩm phán để điều tra hành vi nhận hối lộ

Ngày 14.8, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã bắt tạm giam ông Huỳnh Thành, một cựu thẩm phán ở tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

TAND H.Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cũ - nơi ông Thành công tác trước đây ẢNH: T.X

Trước đây ông Thành từng công tác tại TAND H.Cư Kuin (Đắk Lắk cũ), nay là TAND khu vực 5, tỉnh Đắk Lắk.

Cuối năm 2023, ông Thành bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Đến tháng 7.2025, ông Thành làm thủ tục nghỉ việc theo chế độ.

Ngày 12.8, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã thông báo với TAND khu vực 5 (Đắk Lắk) về việc bắt tạm giam đối với ông Huỳnh Thành để phục vụ điều tra.