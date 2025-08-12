Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Cựu vụ phó xin giảm án trong vụ 'bê bối xăng dầu' nhận hối lộ hơn 14 tỉ

Tuyến Phan
Tuyến Phan
12/08/2025 13:41 GMT+7

Ông Nguyễn Lộc An, cựu vụ phó thuộc Bộ Công thương, kháng cáo xin giảm nhẹ sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 11 năm tù với cáo buộc nhận hối lộ hơn 14 tỉ đồng.

Sáng 12.8, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án tiêu cực trong lĩnh vực xăng dầu, liên quan đến Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Long Hưng (Công ty Long Hưng) và Công ty CP thương mại, tư vấn, đầu tư, xây dựng Bách Khoa Việt (Công ty Bách Khoa Việt).

Cựu vụ phó xin giảm án trong vụ 'bê bối xăng dầu' nhận hối lộ hơn 14 tỉ- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

ẢNH: PHÚC BÌNH

Phiên tòa được mở do nhiều bị cáo kháng cáo. Trong đó, ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương), xin giảm nhẹ hình phạt. Hồi tháng 5, ông An bị tuyên phạt 11 năm tù về tội nhận hối lộ.

Hai bị cáo khác cũng có kháng cáo xin giảm nhẹ, gồm ông Nguyễn Tuấn Quỳnh (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Long Hưng) và Trần Trác Việt Đức (Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt).

Tại phiên sơ thẩm, ông Quỳnh bị tuyên án 5 năm tù về tội đưa hối lộ, ông Đức bị tuyên 12 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Sáng nay, 2 bị cáo Nguyễn Lộc An và Trần Trác Việt Đức được dẫn giải đến tòa.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh (được tại ngoại) có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe. Luật sư bào chữa cho ông Quỳnh cũng có đơn xin hoãn.

Sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa và sẽ mở lại vào giữa tháng 8.

Theo cáo buộc, từ tháng 1 - 9.2015, ông An được giao làm trưởng đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt và Công ty Long Hưng.

Quá trình kiểm tra, ông An biết rõ 2 doanh nghiệp này không đủ điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu. Song, với động cơ cá nhân, bị cáo chủ động gợi ý nhận tiền để hợp thức các thủ tục có điều kiện cho doanh nghiệp, từ đó nhận hối lộ tổng 14,2 tỉ đồng.

Trong số những lần nhận hối lộ, ông An gợi ý đang có nhu cầu mua nhà tại khu đấu giá Vườn Đào, Q.Tây Hồ (cũ), Hà Nội, đề nghị ông Quỳnh "hỗ trợ" 10 tỉ đồng.

Nhận thấy ông An đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp và còn có quyền hạn kiểm tra, đề nghị thu hồi giấy phép bất kỳ lúc nào, ông Quỳnh đồng ý với yêu cầu trên. Ông Quỳnh chuyển 10 tỉ đồng vào tài khoản của vợ ông An tại Vietcombank.

Chuyển tiền xong, ông Quỳnh kể với vợ và bị vợ phản đối. Ông Quỳnh sau đó trao đổi lại, nói chỉ "hỗ trợ" ông An 5 tỉ đồng, 5 tỉ đồng còn lại là cho vay. Vì thế, ông An đã trả lại cho ông Quỳnh 5 tỉ đồng.

Ở một cuộc gặp khác với bà Trần Thị Phương Loan (Chủ tịch Công ty Bách Khoa Việt), ông An kể đang có ý định mua căn nhà to hơn nhưng không đủ tiền, gợi ý hỗ trợ tiền mua nhà.

Bà Phương hiểu "tầm quan trọng" của ông An nên đồng ý, yêu cầu nhân viên 2 lần chuyển vào tài khoản của vợ ông An, tổng số 9 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

