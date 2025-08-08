Giá xăng dầu hôm nay 8.8.2025: Xăng E10 tăng lần thứ 2 liên tiếp

Sáng 8.8, giá dầu thế giới giữ đà giảm, dầu Brent giảm 46 cent/thùng, tương đương 0,7%, xuống 66,43 USD/thùng; dầu WTI giảm 47 cent/thùng, tương đương 0,7%, xuống 63,88 USD/thùng.

Reuters đưa tin, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ năm 2021. Trong khi đó, Mỹ vẫn tiếp tục chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những nước mua dầu của Nga, nhằm gia tăng sức ép buộc Nga chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Giá xăng vừa được điều chỉnh tăng lần thứ 2 liên tiếp ẢNH: NHẬT THỊNH

Đợt thuế quan mới được Mỹ áp đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ tăng thêm 25%, do nước này vẫn tiếp tục mua dầu từ Nga. Biện pháp trên sẽ có hiệu lực từ ngày 28.8. Ấn Độ hiện là khách hàng lớn thứ hai mua dầu từ Nga, sau Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump cũng để ngỏ khả năng áp thêm thuế đối với Trung Quốc.

Tính chung cả tuần qua, giá dầu đã giảm hơn 9%. Trên Reuters, Công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates đánh giá, việc OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng, cùng với những bất ổn về thuế quan, là các yếu tố chính gây áp lực lên giá dầu.

Tuy nhiên, đà giảm giá dầu bị kìm hãm nhờ tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm mạnh, Ả Rập Xê Út tăng giá bán dầu thô cho thị trường châu Á và nhập khẩu dầu từ Trung Quốc vẫn giữ ở mức cao trong tháng 7. Nước này cũng vừa thông báo sẽ tăng giá bán dầu thô cho thị trường châu Á trong tháng 9, đánh dấu tháng tăng thứ hai liên tiếp, do nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh mẽ.

Trong nước, chiều hôm qua (7.8), liên bộ Tài Chính - Công thương cho điều chỉnh tăng giảm trái chiều giá các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá xăng tăng 207 - 234 đồng/lít; giá dầu diesel 0.05S giảm 268 đồng/lít, dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.660 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 114 đồng/kg.

Đặc biệt, giá xăng sinh học E10 RON95-III của PVOil và Petrolimex tăng 230 đồng, từ 19.600 đồng/lít lên 19.830 đồng/lít.

Sáng 8.8, sau điều chỉnh, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu theo công bố của Petrolimex như sau: