Giá xăng dầu hôm nay 7.8.2025: Xăng trong nước chiều nay thế nào?

Sáng 7.8, giá dầu thế giới tiếp tục giảm, dầu Brent giảm 0,75 USD/thùng, tương đương 1,1%, xuống 66,89 USD/thùng; dầu WTI giảm 0,81 USD/thùng, tương đương 1,2%, xuống 64,35 USD/thùng.

Giá dầu thế giới chạm mức thấp nhất trong vòng 8 tuần qua, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Nga có tiến triển. Điều này dấy lên lo ngại về khả năng Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt lên Nga, gián tiếp qua giá dầu Nga. Giá dầu Brent chạm mức thấp nhất kể từ ngày 10.6 và giá dầu WTI thấp nhất kể từ ngày 5.6.

Theo Reuters, đây là phiên giảm thứ năm liên tiếp của cả hai loại dầu.

Giá xăng có thể tăng tiếp từ chiều nay (7.8) ẢNH: NHẬT THỊNH

Các phân tích cho thấy, đà giảm của giá dầu khó duy trì lâu bởi có một số yếu tố đang hỗ trợ giá tăng trở lại. Báo cáo vừa công bố của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, tồn kho dầu thô tại nước này giảm mạnh trong tuần trước. Điều này thể hiện nhu cầu tiêu thụ dầu đang tăng lên tại Mỹ.

Theo đó, các công ty năng lượng Mỹ đã rút 3 triệu thùng dầu khỏi kho dự trữ, cao hơn nhiều so với mức giảm 600.000 thùng mà các nhà phân tích dự báo trong cuộc khảo sát của Reuters. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức giảm 4,2 triệu thùng được Viện Dầu khí Mỹ (API) công bố trước đó.

Trong một diễn biến khác, Ả Rập Xê Út - nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới - vừa thông báo tăng giá bán dầu thô cho thị trường châu Á trong tháng 9, đánh dấu tháng tăng thứ hai liên tiếp, do nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh mẽ.

Trong nước, theo dự đoán của một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, giá xăng chiều nay (7.8) có thể tăng khoảng 210 - 230 đồng/lít; giá dầu diesel giảm khoảng 260 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.