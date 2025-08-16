Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

5.000 người tham gia chương trình 'Cùng Việt Nam tiến bước' tại phố biển An Giang

Trần Ngọc
Trần Ngọc
16/08/2025 12:06 GMT+7

Dù thời tiết không thuận lợi khi có mưa vào sáng 16.8, nhưng hơn 5.000 người vẫn tập trung tại điểm cầu Quảng trường Trần Quang Khải, P.Rạch Giá, An Giang để theo dõi lễ thượng cờ Tổ quốc, chào cờ, hát Quốc ca và đi bộ trong chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”.

Sáng 16.8, cùng với nhiều nơi trên cả nước, tại Quảng trường Trần Quang Khải, P.Rạch Giá, tỉnh An Giang đã diễn ra các hoạt động trong chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945-19.8.2025) và Quốc khánh 2.9 (2.9.1945 - 2.9.2025) và Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025) với sự tham gia của hơn 5.000 người đến từ các sở ngành, doanh nghiệp và các phường của tỉnh. Trong đó có rất đông người trẻ tham gia, hưởng ứng chương trình.

An Giang: 5.000 người hát quốc ca trong chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” - Ảnh 1.

Dù trời mưa nhưng hơn 5.000 người đã tham gia chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" tại Quảng trường Trần Quang Khải, P.Rạch Giá, tỉnh An Giang sáng 16.8

ẢNH: TRẦN NGỌC

Tại An Giang, dù thời tiết có mưa nhưng hơn 5.000 người tập trung tại điểm cầu Quảng trường Trần Quang Khải, P.Rạch Giá để theo dõi lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca, cùng tiến bước vì một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững. Khí thế rất hào hứng và đầy tự hào, dâng trào tình yêu nước thiêng liêng.

An Giang: 5.000 người hát quốc ca trong chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” - Ảnh 2.

Giờ phút hơn 5.000 người hát Quốc ca ở Quảng trường Trần Quang Khải, P.Rạch Giá, tỉnh An Giang

ẢNH: TRẦN NGỌC

Ngay sau khi thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thực hiện phát động chương trình tại điểm cầu cấp T.Ư, hàng nghìn người tại Quảng trường Trần Quang Khải, P.Rạch Giá đã xuất phát đi bộ từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Hoàng Văn Thụ quay lại về đích tại Quảng trường Trần Quang Khải với cự ly đi bộ 2.000m đến 3.000m.  

Cùng thời điểm, có hàng chục ngàn người cũng thực hiện đi bộ để hưởng ứng hoạt động này tại 102 xã, phường và đặc khu của tỉnh An Giang.

An Giang: 5.000 người hát quốc ca trong chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” - Ảnh 3.

Người dân và bạn trẻ hào hứng chuẩn bị xuất phát đi bộ

ẢNH: TRẦN NGỌC

Hoạt động "Cùng Việt Nam tiến bước" mang thông điệp "1 tỉ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới" - một hoạt động thiết thực thể hiện lòng yêu nước, giảm khí thải và hướng tới mục tiêu Net Zero của quốc gia. Đây cũng là một hoạt động cộng đồng có quy mô và ý nghĩa chưa từng có, diễn ra vào đúng thời khắc đặc biệt khi cả nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính.

An Giang: 5.000 người hát quốc ca trong chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” - Ảnh 4.

Các cán bộ nữ Công an tỉnh An Giang tham dự chương trình

ẢNH: TRẦN NGỌC

"Cùng Việt Nam tiến bước" không chỉ là một sự kiện thể thao hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", mà còn là hành trình của triệu trái tim cùng hòa nhịp từ T.Ư đến địa phương, từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Mỗi địa phương cùng góp một phần sức mạnh cùng chung bước vì một mục tiêu lớn lao: vì một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ, sẵn sàng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khát vọng dân tộc, của tinh thần tiến bước vì tương lai hùng cường.

