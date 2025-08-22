Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

One UI 8.5 mang tính năng AI chống lừa đảo lên thiết bị Galaxy

Phong Đỗ
Phong Đỗ
22/08/2025 12:44 GMT+7

Samsung trang bị 'khiên chắn' AI chống lừa đảo cho điện thoại Galaxy trên phiên bản One UI 8.5.

Theo Sammy Fans, trước vấn nạn lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi, Samsung đã ra mắt một giải pháp đầy hứa hẹn với một tính năng AI (trí tuệ nhân tạo), có khả năng phát hiện và cảnh báo các cuộc gọi lừa đảo theo thời gian thực. Dù mới chỉ xuất hiện trên bộ đôi Galaxy Z Fold7 và Flip7, nhưng 'lớp khiên bảo mật' này được kỳ vọng sẽ sớm có mặt trên mọi điện thoại Galaxy với bản cập nhật One UI 8.5.

Tính năng AI chống lừa đảo của Z Fold7 sắp có trên mọi máy Galaxy

Vừa qua, Samsung chính thức giới thiệu công nghệ ngăn chặn lừa đảo bằng giọng nói (Voice Phishing) dựa trên AI học sâu (deep learning). Tính năng này được tích hợp thẳng vào ứng dụng Điện thoại mặc định, hoạt động như một người bảo vệ thầm lặng cho người dùng.

Người dùng Galaxy thoát kiếp nạn lừa đảo nhờ One UI 8.5 - Ảnh 1.

Samsung cam kết sẽ mở rộng "khiên chắn" AI này cho các thiết bị Galaxy chạy One UI 8 trở lên trong tương lai

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GADGETS360

Khi có một cuộc gọi từ số lạ, AI trên thiết bị sẽ phân tích các tín hiệu trong thời gian thực để phát hiện dấu hiệu lừa đảo. Nếu phát hiện điều bất thường, hệ thống sẽ cảnh báo người dùng qua hai cấp độ:

  • Mức vàng (nghi ngờ): Màn hình sẽ hiển thị cảnh báo màu vàng với dòng chữ "Nghi ngờ lừa đảo qua giọng nói" (Suspected of voice phishing), kèm theo một lần rung và một tiếng chuông.
  • Mức đỏ (cảnh báo): Nếu các dấu hiệu rõ ràng hơn, cảnh báo sẽ chuyển sang màu đỏ với nội dung "Cảnh báo: Đã phát hiện lừa đảo qua giọng nói" (Warning: Voice phishing detected), kèm theo ba lần rung và chuông để gây sự chú ý tối đa cho người dùng.

Sức mạnh của công nghệ này đến từ việc AI được huấn luyện trên một bộ dữ liệu khổng lồ với khoảng 30.000 mẫu lừa đảo do các cơ quan chức năng Hàn Quốc cung cấp, giúp nó có khả năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo một cách chính xác.

Hiện tại, tính năng đột phá này mới chỉ được trang bị độc quyền cho dòng điện thoại gập Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 vừa ra mắt tại thị trường Hàn Quốc.

Samsung đã cam kết sẽ mở rộng "khiên chắn" AI này cho các thiết bị Galaxy chạy One UI 8 trở lên trong tương lai. Điều này làm dấy lên kỳ vọng rằng đây sẽ là một trong những tính năng chủ chốt của bản cập nhật One UI 8.5, phổ cập khả năng bảo vệ tiên tiến này đến hàng triệu người dùng Galaxy trên toàn cầu.

