Công nghệ Tin tức công nghệ

Galaxy A55 'lên đời' One UI 8 ngay trong tháng 9

Phong Đỗ
Phong Đỗ
22/08/2025 09:18 GMT+7

Samsung rục rịch tung ra One UI 8, Galaxy A55 là một trong những thiết bị tầm trung đầu tiên được trải nghiệm.

Nếu đang sở hữu một chiếc Samsung Galaxy A55, bạn hãy chuẩn bị cho một bản nâng cấp lớn. Những dấu hiệu đầu tiên cho thấy Samsung đang chuẩn bị tung ra chương trình One UI 8 Beta (dựa trên Android 16) cho dòng máy tầm trung nổi tiếng này ngay trong tháng 9 tới.

Người dùng Galaxy A55 chuẩn bị 'đón' bản cập nhật One UI 8

Theo các nguồn tin mới nhất, Samsung đã bắt đầu quá trình thử nghiệm nội bộ One UI 8 cho Galaxy A55 5G. Một bản dựng thử nghiệm mang số hiệu ZYH4 đã xuất hiện trên phiên bản quốc tế của thiết bị, báo hiệu chương trình Beta công khai sắp sửa khởi động.

Galaxy A55 sắp được 'lên đời' One UI 8 ngay trong tháng tới - Ảnh 1.

Galaxy A55 5G chuẩn bị nhận được bản cập nhật One UI 8

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dự kiến, người dùng Galaxy A55 tại một số thị trường chọn lọc như Ấn Độ, Hàn Quốc và Vương quốc Anh sẽ là những người đầu tiên có cơ hội trải nghiệm sớm giao diện và các tính năng mới nhất.

Bên cạnh đó, Samsung cũng đã công bố danh sách các thiết bị Galaxy A sẽ tham gia chương trình Beta lần này. Bên cạnh Galaxy A55, danh sách còn có sự góp mặt của Galaxy A54, Galaxy A35 và Galaxy A36. Điều gây ngạc nhiên là mẫu máy Galaxy A56 mới hơn lại không có tên trong danh sách này, ít nhất là trong đợt đầu tiên.

Đối với Galaxy A55, đây sẽ là bản nâng cấp hệ điều hành lớn thứ hai. Chiếc điện thoại này ra mắt vào tháng 3 năm ngoái với Android 14 (One UI 6.1) và đã nhận bản cập nhật lớn đầu tiên vào đầu năm nay.

Trong khi chương trình Beta sẽ bắt đầu vào tháng 9, phiên bản Stable (chính thức) của One UI 8 được kỳ vọng sẽ đến tay người dùng vào khoảng tháng 11. Tuy nhiên, lịch trình này có thể thay đổi, vì Samsung thường có những điều chỉnh bất ngờ. Theo thông lệ, dòng flagship mới nhất là Galaxy S25 series sẽ được ưu tiên cập nhật phiên bản chính thức đầu tiên, trước khi triển khai đến các dòng máy khác.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
