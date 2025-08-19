Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Tính năng được game thủ mong đợi đã có mặt trên One UI 8

Phong Đỗ
Phong Đỗ
19/08/2025 10:30 GMT+7

Samsung đang chiều lòng game thủ khi tung bản cập nhật Game Booster+ hỗ trợ One UI 8.

Theo SamMobile, sau một thời gian chờ đợi, Samsung cuối cùng đã tung ra bản cập nhật quan trọng cho Game Booster+, mô-đun Good Lock không thể thiếu của các game thủ. Giờ đây, công cụ tinh chỉnh game mạnh mẽ này đã hoàn toàn tương thích với One UI 8 (Android 16).

Mảnh ghép cuối cùng cho One UI 8 đã được cập nhật

Trong quá trình nâng cấp lên One UI 8, Samsung đã lần lượt cập nhật các mô-đun trong bộ công cụ tùy biến Good Lock. Tuy nhiên, Game Booster+, một trong những mô-đun được cộng đồng game thủ yêu thích nhất, lại là cái tên bị "bỏ lại" khá lâu, gây ra một chút tiếc nuối cho những người đã lên đời phiên bản beta hoặc sở hữu các dòng máy mới nhất.

Tính năng game Booster + hỗ trợ One UI 8 giúp game thủ trải nghiệm tốt hơn - Ảnh 1.

Game Booster+ cuối cùng đã cập bến One UI 8

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Đáp lại sự mong mỏi đó, Samsung vừa phát hành Game Booster+ phiên bản 1.0.01.6. Thay đổi quan trọng nhất được ghi rõ trong nhật ký cập nhật chính là việc bổ sung hỗ trợ đầy đủ cho One UI 8, sẵn sàng cho cả các thiết bị đang chạy bản beta và phiên bản ổn định sắp được phát hành rộng rãi.

Với bản cập nhật này, người dùng các mẫu điện thoại gập mới chạy sẵn One UI 8 hay những ai đang tham gia chương trình beta giờ đây đã có thể tận dụng tối đa sức mạnh của Game Booster+. Công cụ này cho phép can thiệp sâu vào hệ thống để tối ưu hóa trải nghiệm chơi game, gồm các tính năng như:

  • Tinh chỉnh cài đặt đồ họa chi tiết hơn.
  • Gán lại chức năng phím cho tay cầm chơi game.
  • Nhiều tùy chỉnh nâng cao khác để đẩy hiệu năng lên mức tối đa.

Cách cập nhật

Người dùng có thể tải về bản cập nhật Game Booster+ mới nhất một cách dễ dàng thông qua cửa hàng ứng dụng của Samsung:

  • Mở ứng dụng Galaxy Store.
  • Vào mục Menu (biểu tượng 3 gạch ngang) ở góc dưới bên phải.
  • Chọn Cập nhật (Updates).
  • Nhấn vào nút Cập nhật tất cả hoặc tìm Game Booster+ trong danh sách và nhấn vào biểu tượng cập nhật bên cạnh.

Với bản cập nhật này, trải nghiệm chơi game trên các thiết bị Galaxy chạy One UI 8 sẽ trở nên hoàn thiện và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Samsung mở rộng One UI 8 đến nhiều điện thoại Galaxy

Samsung mở rộng One UI 8 đến nhiều điện thoại Galaxy

Sau một thời gian triển khai chậm chạp, Samsung đã đẩy nhanh việc cập nhật giao diện người dùng One UI 8 cho các thiết bị Android.

