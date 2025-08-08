Điện thoại Galaxy chạy One UI 8 có thể phát hiện giọng nói lừa đảo

Theo Android Authority, trong bối cảnh nỗi sợ hãi mới mang tên "voice phishing" (lừa đảo bằng giọng nói) ngày càng gia tăng, khi giọng nói của người thân có thể bị AI (trí tuệ nhân tạo) sao chép một cách hoàn hảo để lừa đảo, Samsung đã tuyên bố sẽ ra mắt một "vũ khí" mới. Tính năng phát hiện lừa đảo bằng giọng nói đầy hứa hẹn này sẽ có mặt trên One UI 8, nhưng đáng tiếc, nó lại đi kèm những hạn chế lớn, trong đó có một điểm yếu khó hiểu.

One UI 8 có khả năng phát hiện giọng nói lừa đảo

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc vừa công bố một tính năng đột phá, được thiết kế để bảo vệ người dùng khỏi những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi. Đây được xem là một bản nâng cấp đáng giá từ tính năng Smart Call vốn đã quen thuộc.

Theo thông báo trên diễn đàn cộng đồng của Samsung tại Hàn Quốc, tính năng với tên gọi "Voice Phishing Suspected Call Alert" sẽ được tích hợp thẳng vào phiên bản One UI 8 ổn định.

Cách hoạt động của nó khá đơn giản, khi người dùng thực hiện một cuộc gọi đến một số điện thoại lạ (chưa được lưu trong danh bạ), điện thoại sẽ hiển thị cảnh báo "detecting". Dựa trên phân tích dữ liệu từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và Viện Điều tra Khoa học Quốc gia Hàn Quốc, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo nếu nghi ngờ đây là một cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo.

Điện thoại Galaxy có thể phát hiện giọng nói lừa đảo nhờ One UI 8 ẢNH: SAMSUNG

Dù là một công cụ bảo mật đầy tiềm năng, nhưng sẽ có hai tin không vui dành cho người dùng quốc tế, trong đó có Việt Nam. Đầu tiên, Samsung xác nhận rằng tính năng này ban đầu sẽ chỉ được triển khai giới hạn tại Hàn Quốc. Lý do là vì nó phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu của các cơ quan chức năng tại nước này.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ và cũng là điểm yếu lớn nhất của tính năng này là nó dường như chỉ hoạt động với các cuộc gọi đi, chứ không phải các cuộc gọi đến. Đây là một thiếu sót nghiêm trọng, bởi hầu hết các kịch bản lừa đảo bằng giọng nói đều xuất phát từ kẻ tấn công chủ động gọi cho nạn nhân. Điều này có nghĩa là người dùng vẫn không được bảo vệ trong tình huống phổ biến nhất.

Đây rõ ràng là một bước đi đúng đắn của Samsung trong việc đối phó với các mối đe dọa an ninh mạng mới. Tuy nhiên, để nó thực sự trở thành một công cụ bảo vệ hữu hiệu, Samsung sẽ cần phải sớm giải quyết điểm yếu về cuộc gọi đến và mở rộng phạm vi hoạt động ra toàn cầu.