Chuẩn Wi-Fi 8 sẽ giúp điện thoại Galaxy mới kết nối mạng mượt mà hơn

Theo SamMobile, bạn có mệt mỏi với việc Wi-Fi chập chờn, mất kết nối ở những góc khuất trong nhà, hay tốc độ mạng "rùa bò" khi có quá nhiều người cùng sử dụng? Một cuộc cách mạng kết nối đang âm thầm diễn ra và nó không đặt tốc độ lên hàng đầu. Wi-Fi 8, thế hệ tiếp theo của chuẩn kết nối không dây, hứa hẹn sẽ giải quyết triệt để những vấn đề cố hữu này, mở ra một kỷ nguyên của sự ổn định tuyệt đối.

Samsung sẽ trang bị cho Galaxy S29 Ultra công nghệ Wi-Fi 8?

Dù Samsung và các hãng công nghệ chỉ vừa bắt đầu trang bị Wi-Fi 7 cho các thiết bị đầu bảng, tổ chức tiêu chuẩn Wi-Fi (IEEE) đã hoàn thành bản nháp đầu tiên cho Wi-Fi 8. Dự kiến ra mắt vào năm 2028, công nghệ này có thể sẽ xuất hiện trên các mẫu điện thoại Galaxy cao cấp trong tương lai không xa.

Chuẩn Wi-Fi 8 hứa hẹn cách mạng hóa trải nghiệm kết nối mạng trên thiết bị Galaxy ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE

Không giống các thế hệ trước luôn chạy đua về tốc độ truyền tải dữ liệu, Wi-Fi 8 (tên mã 802.11bn) lại có một triết lý hoàn toàn khác. IEEE gọi nó là "Ultra High Reliability" (Độ tin cậy siêu cao), cho thấy mục tiêu chính là tạo ra một kết nối vững chắc, liền mạch.

Giải quyết triệt để những vấn đề cố hữu

Wi-Fi 8 được thiết kế để tấn công trực diện vào những điểm yếu lớn nhất của mạng không dây hiện nay:

Xóa sổ điểm mù Wi-Fi : Công nghệ mới cải thiện đáng kể khả năng kết nối ở những khu vực có tín hiệu yếu hoặc vùng rìa phạm vi phủ sóng, giảm thiểu tình trạng mất kết nối đột ngột.

: Công nghệ mới cải thiện đáng kể khả năng kết nối ở những khu vực có tín hiệu yếu hoặc vùng rìa phạm vi phủ sóng, giảm thiểu tình trạng mất kết nối đột ngột. Chuyển vùng liền mạch : Với tính năng Single Mobility Domains, việc di chuyển giữa các router Wi-Fi trong nhà hay văn phòng sẽ không còn là một cuộc "nhảy cóc" gián đoạn. Thiết bị của bạn sẽ duy trì kết nối với độ trễ cực thấp, đảm bảo các cuộc gọi video hay buổi livestream không bị giật lag.

: Với tính năng Single Mobility Domains, việc di chuyển giữa các router Wi-Fi trong nhà hay văn phòng sẽ không còn là một cuộc "nhảy cóc" gián đoạn. Thiết bị của bạn sẽ duy trì kết nối với độ trễ cực thấp, đảm bảo các cuộc gọi video hay buổi livestream không bị giật lag. Chống tắc nghẽn hiệu quả : Tại những nơi đông người như sân bay, quán cà phê hay trung tâm hội nghị, Wi-Fi 8 cho phép nhiều điểm truy cập (Access Point) "hợp tác" với nhau, tự động điều chỉnh kênh và công suất để tối ưu hóa mạng lưới, đảm bảo mọi người đều có kết nối ổn định.

: Tại những nơi đông người như sân bay, quán cà phê hay trung tâm hội nghị, Wi-Fi 8 cho phép nhiều điểm truy cập (Access Point) "hợp tác" với nhau, tự động điều chỉnh kênh và công suất để tối ưu hóa mạng lưới, đảm bảo mọi người đều có kết nối ổn định. Tiết kiệm pin hơn: Wi-Fi 8 thông minh hơn trong việc quản lý năng lượng. Nó biết chính xác cần bao nhiêu năng lượng để duy trì kết nối ổn định, từ đó giảm tiêu thụ điện năng và kéo dài thời lượng pin cho điện thoại, laptop của bạn.

Khi nào người dùng Galaxy được trải nghiệm?

Với việc Wi-Fi 8 dự kiến được chuẩn hóa và ra mắt vào năm 2028, người dùng có thể kỳ vọng các thiết bị tương thích sẽ xuất hiện ngay sau đó. Samsung vốn nổi tiếng nhanh nhạy trong việc áp dụng công nghệ mới. Nếu lịch sử lặp lại, rất có thể Galaxy S29 Ultra (tên dự kiến) ra mắt đầu năm 2029 sẽ là một trong những chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị chuẩn kết nối tương lai này.