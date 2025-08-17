Samsung ra mắt công nghệ màn hình đột phá Micro RGB

Theo GSMArena, Samsung vừa chính thức khuấy động thị trường công nghệ hiển thị toàn cầu với việc công bố Micro RGB - công nghệ màn hình được xem là bước đột phá lớn tiếp theo cho TV. Với sản phẩm tiên phong là một chiếc TV khổng lồ 115 inch, ông lớn công nghệ Hàn Quốc đang gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ và hứa hẹn định nghĩa lại hoàn toàn trải nghiệm nghe nhìn tại gia.

Tại sự kiện ra mắt, Samsung đã giới thiệu chi tiết về công nghệ độc quyền này. Cốt lõi của Micro RGB nằm ở việc sắp xếp các đèn LED siêu nhỏ (kích thước dưới 100 micromet) cho ba màu cơ bản đỏ, xanh lá và xanh dương theo một cấu trúc siêu mịn ngay sau tấm nền. Điểm ưu việt của kiến trúc này là khả năng điều khiển chính xác và độc lập từng điểm ảnh, mang lại một "độ chính xác màu sắc vượt trội" chưa từng có.

Chiếc TV 115 inch với công nghệ Micro RGB đầu tiên trên thế giới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GSMARENA

Sức mạnh đằng sau tuyệt tác công nghệ này là một bộ xử lý AI, có khả năng phân tích từng khung hình trong thời gian thực để tối ưu hóa màu sắc. Tính năng 'Micro RGB Color Booster Pro' còn đi xa hơn khi tự động nhận diện những cảnh có tông màu mờ nhạt và chủ động 'tăng cường' màu sắc trên mọi nội dung, mục tiêu là tạo ra một "trải nghiệm xem sống động và đắm chìm hơn".

Không chỉ dừng lại ở hình ảnh, Samsung còn nâng cấp toàn diện trải nghiệm người dùng. Trợ lý ảo "Bixby thông minh hơn" nay đã được tích hợp AI tạo sinh (Generative AI), hứa hẹn khả năng tương tác tự nhiên và hữu ích hơn. Toàn bộ hệ thống được bảo mật bởi nền tảng Samsung Knox và hãng cũng đưa ra cam kết ấn tượng khi sẽ cập nhật hệ điều hành Tizen trong suốt 7 năm.

Để biến những thông số kỹ thuật ấn tượng thành trải nghiệm thực tế, màn hình Micro RGB mới đạt độ phủ màu 100% theo tiêu chuẩn BT.2020 khắt khe của ngành điện ảnh. Đồng thời, công nghệ chống chói (Glare Free) giúp giảm thiểu tối đa sự phản chiếu, đảm bảo chất lượng hình ảnh luôn hoàn hảo ngay cả trong môi trường nhiều ánh sáng.

Theo lộ trình, mẫu TV Micro RGB 115 inch sẽ được ra mắt đầu tiên tại thị trường nội địa Hàn Quốc, sau đó sẽ tiến đến Mỹ và các thị trường toàn cầu khác. Samsung cũng xác nhận kế hoạch sẽ "phát hành nhiều kích cỡ đa dạng để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng", báo hiệu một cuộc đua mới đầy khốc liệt trong phân khúc TV cao cấp.