Hàng loạt điện thoại Samsung gặp sự cố khi nhắn tin

Theo SamMobile, nếu ứng dụng Google Messages trên điện thoại Samsung (hoặc Pixel) của bạn bỗng dưng bị "văng" ra ngoài chỉ vài giây sau khi mở, bạn không hề đơn độc. Một lỗi từ phiên bản beta mới nhất đang gây ra sự cố này cho nhiều người, hiện đã có cách khắc phục đơn giản và không làm mất dữ liệu.

Nhiều điện thoại Samsung gặp lỗi với Google Messages

Cuối tuần qua, nhiều người dùng tham gia chương trình thử nghiệm (beta) của Google Messages đã báo cáo về một hiện tượng khó chịu là ứng dụng tự động đóng lại ngay khi danh sách cuộc trò chuyện vừa kịp hiện ra.

Ứng dụng Google Messages gặp sự cố trên nhiều điện thoại sau khi cập nhật ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GIZCHINA

Sự cố này được xác định liên quan đến phiên bản beta 20250805_00_RC00 trên các thiết bị chạy Android 16. Dù ứng dụng chính bị lỗi, người dùng vẫn có thể tạm thời trả lời tin nhắn qua thanh thông báo hoặc bong bóng chat.

Nếu bạn cũng đang gặp phải tình trạng trên, hãy làm theo các bước dưới đây. Nhiều người dùng xác nhận việc xóa bộ nhớ đệm (cache) không có tác dụng, nhưng cách sau lại rất hiệu quả:

Vào Cài đặt (Settings) > Ứng dụng (Apps).

Tìm và chọn ứng dụng Messages (Tin nhắn).

Nhấn vào dấu ba chấm ở góc trên bên phải và chọn Gỡ cài đặt các bản cập nhật (Uninstall updates).

Lưu ý quan trọng, thao tác này sẽ đưa ứng dụng về phiên bản ổn định trước đó và sẽ không xóa bất kỳ tin nhắn nào của bạn. Sau khi thực hiện, bạn có thể mở lại ứng dụng và sử dụng bình thường. Một số người dùng cho biết việc cập nhật lại lên bản beta mới sau đó cũng không làm lỗi tái diễn.

Trong khi chờ đợi Google tung ra một bản vá chính thức, đây là giải pháp nhanh chóng và an toàn nhất. Nếu không muốn thực hiện các bước trên, bạn cũng có thể tạm thời chuyển sang một ứng dụng nhắn tin khác như Samsung Messages.