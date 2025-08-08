Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

YouTube sắp cho tắt tính năng 'phiền toái' Auto Zoom

Phong Đỗ
Phong Đỗ
08/08/2025 14:51 GMT+7

Bị 'soi' mã nguồn, YouTube để lộ kế hoạch cho phép người dùng tắt tính năng tự động cắt xén video.

Theo Android Authority, nếu bạn là một trong những người dùng Android đang cảm thấy khó chịu với việc ứng dụng YouTube tự động phóng to và cắt xén video khi xem ở chế độ ngang, thì đây là tin vui dành cho bạn. Một cuộc "mổ xẻ" file cài đặt mới nhất của YouTube hé lộ bằng chứng cho thấy Google sắp cho phép người dùng vô hiệu hóa tính năng phiền toái này.

YouTube và nỗi bực dọc mang tên Auto Zoom

Kể từ khi được triển khai, tính năng Auto Zoom đã trở thành một nguồn cơn gây bực dọc cho không ít người dùng. Nó không chỉ tự ý kích hoạt mà còn làm mất một phần nội dung ở các cạnh video và điều tệ nhất là không hề có tùy chọn nào trong phần cài đặt để vô hiệu hóa nó.

Lưu ý, Auto Zoom hoàn toàn khác với tùy chọn "Zoom to fill screen" đã có từ lâu. Auto Zoom hoạt động một cách khó lường, tự động kích hoạt trên một số video ngẫu nhiên ngay cả khi người dùng đã tắt mọi cài đặt liên quan.

YouTube sắp cho tắt tính năng Auto Zoom khiến người dùng khó chịu - Ảnh 1.

Tính năng Auto Zoom khiến khung hình video bị cắt xén gây khó chịu

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID AUTHORITY

Khi nó hoạt động, một nút hình viên thuốc Auto Zoom sẽ hiện lên, video dần bị phóng lớn và cách duy nhất để ngăn chặn là phải nhấn vào nút đó. Sự bất tiện và thiếu kiểm soát này đã khiến cộng đồng người dùng liên tục phàn nàn trong nhiều tuần qua.

Nhưng sự khó chịu này có thể sắp kết thúc, trong một phân tích chuyên sâu file cài đặt (APK teardown) của ứng dụng YouTube phiên bản 20.32.32, các chuyên gia phát hiện những đoạn mã đắt giá, báo hiệu sự xuất hiện của một giải pháp.

Theo đó, những dòng mã này gần như khẳng định chắc chắn rằng YouTube sẽ sớm hiển thị một thông báo cho người dùng, chỉ dẫn họ đến phần "Settings" để có thể tắt tính năng này. Đây chính là nút bật/tắt thủ công mà người dùng mong muốn từ lâu. Dựa trên các tệp tin bố cục đi kèm, tùy chọn mới này có thể sẽ được đặt ngay bên dưới mục "Zoom to fill screen" trong phần Settings > Playback.

Dù chưa có lịch trình ra mắt chính thức, đây là một dấu hiệu đáng mừng cho những ai đang khó chịu vì tính năng Auto Zoom.

Khám phá thêm chủ đề

Google Auto Zoom Youtube Video Cài đặt Tính năng ứng dụng tự động Hiển thị Kích hoạt
