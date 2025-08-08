Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Mẹo tắt quảng cáo trên điện thoại Galaxy

Kiến Văn
Kiến Văn
08/08/2025 06:15 GMT+7

Nhiều người dùng điện thoại Galaxy của Samsung có thể cảm thấy khó chịu khi quá nhiều quảng cáo xuất hiện làm hỏng trải nghiệm cá nhân.

Điển hình như chiếc Galaxy Z Fold7, mặc dù có giá không hề rẻ nhưng lại khiến nhiều người phải trải qua trải nghiệm không mong muốn ngay từ lần khởi động đầu tiên.

Mẹo tắt quảng cáo trên điện thọai Galaxy giúp trải nghiệm tốt hơn - Ảnh 1.

Ngay cả những điện thoại Galaxy cao cấp cũng có thể không thoát được quảng cáo phiền toái

ẢNH: SLASHGEAR

Khi thiết lập điện thoại, người dùng sẽ ngay lập tức bị tấn công bởi quảng cáo khiến trải nghiệm "cao cấp" không như ý. Ngăn kéo ứng dụng trở nên ngổn ngang với các ứng dụng không cần thiết như mạng xã hội, trò chơi và tin tức. Thậm chí, Samsung còn lấp đầy bảng thông báo và màn hình khóa bằng quảng cáo cho các ứng dụng trong Galaxy Store khiến cho trải nghiệm sử dụng trở nên khó chịu.

Nhiều bước đơn giản 'thổi bay' quảng cáo trên điện thoại Galaxy

Tuy nhiên, người dùng có thể dễ dàng loại bỏ hầu hết quảng cáo chỉ trong vài phút. Đầu tiên, hãy gỡ cài đặt các ứng dụng bloatware (cài đặt sẵn) không mong muốn. Để làm điều này, hãy mở ngăn kéo ứng dụng, giữ vào một trong các ứng dụng bloatware không cần thiết, chạm vào Select trên menu bật lên. Lúc này dấu kiểm sẽ xuất hiện trên biểu tượng ứng dụng.

Mẹo tắt quảng cáo trên điện thọai Galaxy giúp trải nghiệm tốt hơn - Ảnh 2.

Các ứng dụng bloatware có thể là nguồn gốc cho những quảng cáo xuất hiện

ẢNH: SLASHGEAR

Tiếp tục chọn các ứng dụng bloatware còn lại bằng cách nhấn vào chúng. Sau khi đã chọn tất cả, hãy nhấn nút Uninstall ở đầu màn hình. Người dùng sẽ cần xác nhận xóa từng ứng dụng riêng lẻ bằng cách nhấn OK ở cuối màn hình. Một số ứng dụng của Samsung có thể là nguồn phát sinh quảng cáo, đặc biệt là Samsung Global Goals, Samsung Shop, Samsung Free và Samsung TV Plus.

Sau khi đã gỡ bỏ các ứng dụng bloatware, người dùng sẽ cần phải vào phần cài đặt để loại bỏ thêm nhiều phần mềm quảng cáo phiền phức của Samsung. Hãng công nghệ Hàn Quốc đã tích hợp nhiều phần mềm quảng cáo vào nút bật/tắt cài đặt duy nhất mà người dùng có thể loại bỏ chỉ bằng vài thao tác.

Trong mục Samsung Account, chọn Settings > Security and Privacy, sau đó tắt "Get news and special offers" cũng như "Improve personalized ads with Samsung account data". Ngoài ra, hãy tắt Customization Service trong trang Security and Privacy để giảm thiểu việc thu thập dữ liệu.

Mẹo tắt quảng cáo trên điện thọai Galaxy giúp trải nghiệm tốt hơn - Ảnh 3.

Gỡ bỏ ứng dụng bloatware cũng không có nghĩa người dùng Galaxy miễn nhiễm với quảng cáo

ẢNH: SLASHGEAR

Cuối cùng, để ngăn chặn quảng cáo từ các ứng dụng khác, hãy vào Galaxy Store, chọn Menu ở góc dưới bên phải và sau đó là biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải. Tắt Customization Service để giảm thiểu quảng cáo. Samsung Health cũng sẽ hiển thị các tài liệu tiếp thị cho đến khi người dùng vào trang cài đặt để tắt Customization Service và Marketing Notifications.

Nếu vẫn còn thông báo quảng cáo, người dùng có thể tắt chúng bằng cách kéo xuống từ phía trên cùng màn hình để mở bảng thông báo, sau đó giữ thông báo gây phiền toái. Sau một lúc, biểu tượng bánh răng sẽ xuất hiện, chạm vào rồi chọn Notification Categories trên màn hình tiếp theo. Tại đây, người dùng sẽ thấy tất cả các loại thông báo mà ứng dụng có thể gửi và một trong số chúng sẽ nhấp nháy trong giây lát. Hãy tắt nút chuyển đổi tương ứng.

Mặc dù quảng cáo trên điện thoại Samsung làm giảm trải nghiệm người dùng nhưng với những mẹo trên, người dùng có thể tận hưởng một chiếc Galaxy ít phiền phức hơn.

Tin liên quan

Những thói quen giúp bảo vệ pin smartphone Galaxy

Những thói quen giúp bảo vệ pin smartphone Galaxy

Giống như nhiều smartphone hiện nay, điện thoại Galaxy cũng cần được chăm sóc đúng cách để pin luôn hoạt động hiệu quả.

Khám phá thêm chủ đề

GALAXY Samsung Quảng cáo smartphone điện thoại cao cấp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận