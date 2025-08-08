Mẹo tắt quảng cáo trên điện thoại Galaxy

Điển hình như chiếc Galaxy Z Fold7, mặc dù có giá không hề rẻ nhưng lại khiến nhiều người phải trải qua trải nghiệm không mong muốn ngay từ lần khởi động đầu tiên.

Ngay cả những điện thoại Galaxy cao cấp cũng có thể không thoát được quảng cáo phiền toái ẢNH: SLASHGEAR

Khi thiết lập điện thoại, người dùng sẽ ngay lập tức bị tấn công bởi quảng cáo khiến trải nghiệm "cao cấp" không như ý. Ngăn kéo ứng dụng trở nên ngổn ngang với các ứng dụng không cần thiết như mạng xã hội, trò chơi và tin tức. Thậm chí, Samsung còn lấp đầy bảng thông báo và màn hình khóa bằng quảng cáo cho các ứng dụng trong Galaxy Store khiến cho trải nghiệm sử dụng trở nên khó chịu.

Nhiều bước đơn giản 'thổi bay' quảng cáo trên điện thoại Galaxy

Tuy nhiên, người dùng có thể dễ dàng loại bỏ hầu hết quảng cáo chỉ trong vài phút. Đầu tiên, hãy gỡ cài đặt các ứng dụng bloatware (cài đặt sẵn) không mong muốn. Để làm điều này, hãy mở ngăn kéo ứng dụng, giữ vào một trong các ứng dụng bloatware không cần thiết, chạm vào Select trên menu bật lên. Lúc này dấu kiểm sẽ xuất hiện trên biểu tượng ứng dụng.

Các ứng dụng bloatware có thể là nguồn gốc cho những quảng cáo xuất hiện ẢNH: SLASHGEAR

Tiếp tục chọn các ứng dụng bloatware còn lại bằng cách nhấn vào chúng. Sau khi đã chọn tất cả, hãy nhấn nút Uninstall ở đầu màn hình. Người dùng sẽ cần xác nhận xóa từng ứng dụng riêng lẻ bằng cách nhấn OK ở cuối màn hình. Một số ứng dụng của Samsung có thể là nguồn phát sinh quảng cáo, đặc biệt là Samsung Global Goals, Samsung Shop, Samsung Free và Samsung TV Plus.

Sau khi đã gỡ bỏ các ứng dụng bloatware, người dùng sẽ cần phải vào phần cài đặt để loại bỏ thêm nhiều phần mềm quảng cáo phiền phức của Samsung. Hãng công nghệ Hàn Quốc đã tích hợp nhiều phần mềm quảng cáo vào nút bật/tắt cài đặt duy nhất mà người dùng có thể loại bỏ chỉ bằng vài thao tác.

Trong mục Samsung Account, chọn Settings > Security and Privacy, sau đó tắt "Get news and special offers" cũng như "Improve personalized ads with Samsung account data". Ngoài ra, hãy tắt Customization Service trong trang Security and Privacy để giảm thiểu việc thu thập dữ liệu.

Gỡ bỏ ứng dụng bloatware cũng không có nghĩa người dùng Galaxy miễn nhiễm với quảng cáo ẢNH: SLASHGEAR

Cuối cùng, để ngăn chặn quảng cáo từ các ứng dụng khác, hãy vào Galaxy Store, chọn Menu ở góc dưới bên phải và sau đó là biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải. Tắt Customization Service để giảm thiểu quảng cáo. Samsung Health cũng sẽ hiển thị các tài liệu tiếp thị cho đến khi người dùng vào trang cài đặt để tắt Customization Service và Marketing Notifications.

Nếu vẫn còn thông báo quảng cáo, người dùng có thể tắt chúng bằng cách kéo xuống từ phía trên cùng màn hình để mở bảng thông báo, sau đó giữ thông báo gây phiền toái. Sau một lúc, biểu tượng bánh răng sẽ xuất hiện, chạm vào rồi chọn Notification Categories trên màn hình tiếp theo. Tại đây, người dùng sẽ thấy tất cả các loại thông báo mà ứng dụng có thể gửi và một trong số chúng sẽ nhấp nháy trong giây lát. Hãy tắt nút chuyển đổi tương ứng.

Mặc dù quảng cáo trên điện thoại Samsung làm giảm trải nghiệm người dùng nhưng với những mẹo trên, người dùng có thể tận hưởng một chiếc Galaxy ít phiền phức hơn.