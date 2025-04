Tính năng 'xịn' của One UI 8 sẽ không còn độc quyền trên điện thoại Samsung

Theo SamMobile, cộng đồng người dùng Samsung đang nóng lòng chờ đợi những cải tiến và tính năng mới sẽ xuất hiện trên One UI 8.0, phiên bản tùy biến Android 16 dành cho thiết bị Galaxy. Tuy nhiên, một trong những thay đổi đáng kể về giao diện được phát hiện trong quá trình thử nghiệm lại mang đến một bất ngờ lớn, khi có tính năng 'lớn' sẽ không còn là độc quyền của Samsung mà sẽ xuất hiện trên cả Android gốc.

Samsung và Google ngày càng hợp tác 'bền chặt' hơn

Theo đó, tâm điểm của sự chú ý là giao diện tính năng chia sẻ tệp Quick Share. Với One UI 8.0, Quick Share đã được 'đại tu' với thiết kế hoàn toàn mới. Thay vì là một cửa sổ pop-up nhỏ gọn, giao diện mới trông giống một ứng dụng độc lập và đầy đủ chức năng hơn, nổi bật với hai tab riêng biệt dành cho Receive và Send.

Tính năng Quick Share không còn độc quyền trên One UI ẢNH: SAMSUNG

Thông tin về giao diện mới này lần đầu được ghi nhận khi có những bản thử nghiệm sớm của One UI 8.0 trên Galaxy Z Flip 6. Nhưng điều khiến giới công nghệ ngạc nhiên là báo cáo sau đó từ Android Authority xác nhận giao diện Quick Share tương tự, với cấu trúc hai tab cũng sẽ được tích hợp thẳng vào phiên bản Android 16 gốc. Các ảnh chụp màn hình cho thấy sự giống nhau là rõ ràng. Cả hai giao diện đều hiển thị chi tiết các tệp và hỗ trợ chia sẻ dễ dàng qua mã QR, cho phép người dùng thiết bị Android bất kỳ nhận tệp chỉ bằng cách quét.

Động thái này được xem là bước đi tiếp theo trong quá trình hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Samsung và Google về tính năng chia sẻ tệp. Năm ngoái, Google đã chính thức sáp nhập Nearby Share vào Quick Share của Samsung và thống nhất sử dụng thương hiệu Quick Share. Samsung cũng là người đi đầu trong việc triển khai chia sẻ qua internet, sau đó Google mới áp dụng.

Việc một yếu tố giao diện quan trọng của One UI xuất hiện trên Android gốc đặt ra câu hỏi về mức độ Samsung sẵn sàng chia sẻ những cải tiến của mình và liệu điều này có làm giảm đi sự độc đáo của One UI trong tương lai hay không.

One UI 8.0 hiện vẫn trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu và dự kiến sẽ chính thức ra mắt cùng với dòng Galaxy Z Flip 7 và Z Fold 7 vào nửa cuối năm nay. Do One UI 7.0 đã mang đến một đợt thay đổi giao diện lớn, có thể One UI 8.0 sẽ tập trung nhiều hơn vào việc hoàn thiện và đồng bộ hóa các tính năng cốt lõi với Android 16, thay vì thực hiện thêm những thay đổi lớn về mặt hình thức.