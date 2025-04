Cái nhìn đầu tiên về One UI 8 dựa trên Android 16

Quá trình phát triển One UI 8 diễn ra sau khi One UI 7 dựa trên Android 15 gặp phải nhiều vấn đề về hiệu suất và lỗi, khiến không ít người dùng điện thoại Samsung cảm thấy thất vọng.

Theo thông tin từ Samsung, One UI 8 hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm mượt mà hơn. Google đã tiến hành thử nghiệm Android 16 trong một thời gian dài, với dự kiến bản phát hành chính thức ra mắt trước khi kết thúc tháng 6 và sớm hơn so với lịch trình thông thường. Samsung dường như đang nỗ lực theo kịp tiến độ bằng cách phát triển phiên bản hệ điều hành mới của riêng mình.

Những hình ảnh One UI 7 đang chạy thử nghiệm trên Galaxy Z Fold7 ẢNH: SMARTPIX

Giờ đây, ảnh chụp màn hình bị rò rỉ cho thấy bản dựng ban đầu của One UI 8 đang chạy trên Galaxy Z Fold7 mà Samsung sắp ra mắt. Thiết kế của One UI 8 vẫn giữ nhiều nét tương đồng với One UI 7 khi hầu hết các thay đổi lớn về hình ảnh đã được giới thiệu trong phiên bản trước. Thay vào đó, One UI 8 tập trung vào các cải tiến nhỏ và nâng cấp hiệu suất.

Một số thay đổi đáng chú ý trong One UI 8

Một số thay đổi đáng chú ý xuất hiện trong các ứng dụng như Gallery và File Manager, cho thấy Samsung đang nỗ lực cải thiện trải nghiệm người dùng. Đặc biệt, tính năng mới mang tên "Now Brief" sẽ có sẵn trên cả những mẫu điện thoại Samsung cũ hơn, điều này cho thấy công ty muốn cung cấp nhiều tính năng hữu ích mà không yêu cầu người dùng phải nâng cấp thiết bị.

Giới thiệu các tính năng mới đáng chú ý của One UI 7

Với việc không có nhiều thay đổi lớn, Samsung có thể phát hành One UI 8 nhanh hơn so với One UI 7, điều này mang lại tin vui cho những người dùng mong muốn cập nhật nhanh chóng và ít lỗi hơn. Hiện tại, One UI 8 vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu nhưng các dấu hiệu cho thấy sự phát triển rất khả quan. Samsung đang tập trung vào việc cải thiện tốc độ, độ ổn định và hiệu suất tổng thể thay vì thiết kế lại mọi thứ.

Nếu công ty tiếp tục đi đúng hướng, người dùng có thể mong đợi bản ra mắt chính thức không lâu sau khi Google phát hành Android 16. Thông tin chi tiết hơn sẽ được cập nhật khi quá trình thử nghiệm tiếp tục.