Cách Samsung lấy lại niềm tin sau nỗi thất vọng One UI 7

Một nguồn tin đáng tin cậy từ nội bộ công ty cho biết, Samsung đã chỉ đạo nhóm phát triển phần mềm của mình tăng tốc quá trình hoàn thiện phiên bản tiếp theo của giao diện One UI, One UI 8. Mục tiêu của công ty là đồng bộ hoàn hảo với bản phát hành Android 16 của Google.

Sự chờ đợi One UI 7 rõ ràng là nỗi ám ảnh đối với người dùng Galaxy ẢNH: SAMSUNG

Động thái này thể hiện quyết tâm của Samsung trong việc giữ cho các thiết bị của mình luôn mới mẻ và cạnh tranh, đặc biệt sau sự chậm trễ không mong muốn với One UI 7. Ban lãnh đạo công ty đã nhấn mạnh phiên bản One UI tiếp theo cần được hoàn thiện nhanh chóng, với kế hoạch ra mắt ngay sau khi Android 16 được công bố, dự kiến vào tháng 6 năm nay.

Sự cấp bách này xuất phát từ việc Samsung nhận thức rõ sự thất vọng của người dùng khi One UI 7 bị trì hoãn. Phiên bản dựa trên Android 15 này đã gặp nhiều trở ngại và chỉ được phát hành vào ngày 7.4, muộn hơn nhiều so với dự kiến. Công ty đã phải đối mặt với chỉ trích vì không cập nhật kịp thời cho các thiết bị Galaxy cũ hơn, trong khi dòng Galaxy S25 mới được ra mắt với One UI 7 ngay khi mở hộp.

Phần thưởng lớn cho người hâm mộ Samsung

Mặc dù Samsung chưa công bố chính thức về One UI 8, có nhiều dấu hiệu cho thấy quá trình phát triển đang diễn ra tích cực. Gần đây, một bản dựng thử nghiệm nội bộ của One UI 8 đã xuất hiện trên máy chủ của Samsung cho thấy công ty đã bắt đầu công việc cập nhật dựa trên Android 16 sớm hơn nhiều tháng so với thông lệ. Một mẫu Galaxy S25 cũng đã được phát hiện trên Geekbench, chạy Android 16 với giao diện tương tự như One UI 8.

Samsung quyết tăng doanh số điện thoại gập

Một người điều hành cộng đồng Samsung đã xác nhận rằng nhóm phần mềm đang làm việc chăm chỉ và thử nghiệm phiên bản tiếp theo trên nhiều thiết bị. Việc Samsung vội vã ra mắt Android 16 được xem là một bước đi thông minh nhằm lấy lại lòng tin từ người dùng sau sự chậm trễ của One UI 7.

Nếu Samsung thành công trong việc ra mắt One UI 8 cùng với Android 16 vào giữa năm 2025, đây sẽ là một chiến thắng lớn cho người sở hữu Galaxy. Hiện tại, Samsung vẫn giữ im lặng về các tính năng cụ thể và thời gian ra mắt, tuy nhiên thông tin từ nội bộ cho thấy nhóm phát triển đang nỗ lực hết mình.