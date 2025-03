Smartphone tầm trung của Samsung làm 'lu mờ' Galaxy S25 và S24

Mặc dù không phải quá hoàn hảo, cả hai sản phẩm này của Samsung đều cung cấp nhiều nâng cấp khiến việc mua chúng có cảm giác như một món hời so với các mẫu Galaxy cao cấp tiêu chuẩn như Galaxy S25 và S24.

Sạc: Khi cao cấp không còn là cao cấp

Điểm đặc biệt là Galaxy A56 và A36 sở hữu tính năng sạc nhanh 45W, một con số ấn tượng trong phân khúc tầm trung. Các mẫu cao cấp như Galaxy S25 Ultra và S25 Plus cũng có tốc độ sạc tương tự, điều này cho thấy Samsung đã đầu tư mạnh mẽ vào dòng sản phẩm A. Trong khi đó, Galaxy S25 thông thường chỉ được trang bị sạc 25W, một sự thiếu hụt đáng tiếc.

Samsung đang khiến smartphone Galaxy S cơ bản trở nên ngày càng kém hấp dẫn ẢNH: PHONEARENA

Thậm chí, chiếc Galaxy Z Fold 6 cao cấp cũng chỉ hỗ trợ sạc 25W, điều này khiến nhiều người tiêu dùng cảm thấy không hài lòng. Dù Samsung có lý do riêng để trang bị công nghệ sạc chậm cho các mẫu cao cấp, nhưng trong bối cảnh năm 2025, người dùng đang kỳ vọng vào những cải tiến mạnh mẽ hơn từ hãng.

One UI 7: Sự chậm trễ không đáng có của Samsung

Tuy Galaxy S25 vẫn là thiết bị toàn diện hơn, dòng Galaxy A mới cũng không thiếu những bất ngờ thú vị. Một trong những điểm nhấn là giao diện One UI 7 hiện chỉ có trên dòng Galaxy S25 và các mẫu Galaxy A56, A36, A26. Điều này có nghĩa người dùng các dòng điện thoại khác vẫn phải chờ đợi để nhận được trải nghiệm phiên bản Android 15 mới nhất.

Đáng chú ý, bản cập nhật phần mềm One UI 7 cho Galaxy S24 vẫn chưa được phát hành, mặc dù Android 15 ra mắt từ tháng 10.2024. Dự kiến, người dùng tại châu Âu và châu Á sẽ nhận được bản cập nhật vào ngày 7.4, trong khi người dùng tại Mỹ sẽ phải chờ đến ngày 10.4.

Samsung quyết tăng doanh số điện thoại gập

So với tốc độ phát hành One UI 6 dựa trên Android 14 cho Galaxy S23 chỉ mất 26 ngày, sự chậm trễ trong việc phát hành One UI 7 là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, điều này vẫn không nghiêm trọng bằng sự chậm trễ của Apple trong việc ra mắt các tính năng mới cho Siri, dự kiến sẽ không có mặt cho đến năm 2026.