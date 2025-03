Samsung tự tin mở rộng sự hiện diện của One UI 7

Theo thông tin mới nhất, Samsung đang chuẩn bị phát hành One UI 7 beta cho dòng Galaxy S23. Điều này diễn ra sau khi một nguồn tin đáng tin cậy phát hiện ra bản dựng One UI 7 beta mới mang mã S918BXXU8ZYC3 dành riêng cho Galaxy S23 Ultra trên nền tảng Checkfirm. Thông tin này cho thấy Samsung đang tích cực làm việc để sớm cung cấp bản cập nhật được chờ đợi cho người dùng Galaxy S23.

One UI 7 ngày càng phủ sóng ẢNH: YAHOO

Vào đầu tháng này, Samsung công bố kế hoạch phát hành One UI 7 beta cho dòng Galaxy S23 vào tháng 3.2025. Dự kiến, bản cập nhật beta sẽ được phát hành trong những ngày tới.

Ngoài dòng Galaxy S23, Samsung cũng đang chuẩn bị phát hành One UI 7 beta cho dòng Galaxy Tab S10 và smartphone Galaxy A55, với kế hoạch phát hành ngay trong tháng này. Bản cập nhật One UI 7 ổn định dự kiến sẽ bắt đầu được phát hành vào tháng 4.2025. Nếu đang sử dụng smartphone Galaxy S23, người dùng hãy cài đặt bản vá bảo mật Android mới nhất (tháng 3.2025) để chuẩn bị cho bản cập nhật tiếp theo, có thể là One UI 7 beta.

Thêm thiết bị Galaxy giá rẻ có One UI 7

Trong bối cảnh nhiều người dùng Galaxy vẫn đang chờ đợi One UI 7, Samsung đã giới thiệu mẫu smartphone giá rẻ Galaxy F16 5G với 3 lựa chọn màu sắc xanh lam, đen và xanh lá, kết hợp hiệu ứng Ripple Glow độc quyền của Samsung mang đến vẻ ngoài thời trang cho thiết bị.

Galaxy F16 được bán với giá chỉ 130 USD nhưng cài sẵn One UI 7 ẢNH: SAMSUNG

Quan trọng hơn, Galaxy F16 được cài đặt sẵn One UI 7 với cam kết 6 năm cập nhật Android và 6 năm cập nhật bảo mật, biến Galaxy F16 trở thành một khoản đầu tư dài hạn hấp dẫn cho những ai tìm kiếm sự hỗ trợ phần mềm đáng tin cậy.

Galaxy F16 sở hữu màn hình Super AMOLED 6,7 inch với độ phân giải Full HD+ và tốc độ làm mới 90 Hz giúp trải nghiệm cuộn trang trở nên mượt mà hơn. Điện thoại trang bị chip Dimensity 6300 đảm bảo hiệu suất ổn định cho các nhu cầu sử dụng hằng ngày cũng như chơi game ở mức độ vừa phải. Sản phẩm có các tùy chọn RAM 4 GB, 6 GB hoặc 8 GB, cùng bộ nhớ trong 128 GB có thể mở rộng thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD.

Với pin 5.000 mAh, Galaxy F16 cung cấp năng lượng đủ cho cả ngày sử dụng, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh 25W giúp người dùng tiết kiệm thời gian sạc và nâng cao năng suất làm việc.