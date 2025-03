Loạt điện thoại Samsung vừa nhận bản vá lỗi bảo mật quan trọng

Mặc dù bản cập nhật này không mang lại tính năng mới hay thay đổi giao diện, nhưng nó rất quan trọng trong việc khắc phục hàng chục lỗ hổng bảo mật, giúp nâng cao mức độ an toàn cho người dùng thiết bị Samsung.

Người dùng Galaxy cần cập nhật bản vá bảo mật tháng 3 mà Samsung vừa phát hành ẢNH: REUTERS

Danh sách các thiết bị Galaxy nhận bản cập nhật bảo mật tháng 3 gồm Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 và Galaxy A55.

Lưu ý bản cập nhật sẽ được triển khai dần, vì vậy nếu thiết bị của người dùng nằm trong danh sách nhưng chưa nhận được bản cập nhật, hãy kiểm tra lại sau vài ngày. Để kiểm tra bản cập nhật trên thiết bị Samsung Galaxy, người dùng hãy vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm và chọn Tải xuống và Cài đặt. Trước khi cài đặt, hãy nhớ sao lưu dữ liệu quan trọng.

58 lỗi bảo mật được Samsung khắc phục

Được biết, bản vá bảo mật tháng 3 đã sửa chữa 58 lỗi bảo mật, trong đó có 51 bản sửa lỗi từ Google và 7 bản từ Samsung. Đáng chú ý, có 11 lỗ hổng được đánh giá là "nghiêm trọng" và 40 lỗ hổng có mức độ ưu tiên "cao". Các bản sửa lỗi từ Samsung liên quan đến Bluetooth Auracast, Galaxy Watch Gallery, địa chỉ MAC và kiểm soát truy cập không đúng cách. Chi tiết về bản vá bảo mật có thể được tìm thấy trên trang web bảo mật của Samsung.

Ngoài ra, Samsung cũng đang chuẩn bị cho việc phát hành bản cập nhật One UI 7 ổn định. Công ty đang nỗ lực nhanh chóng phát hành bản cập nhật này cho các thiết bị Galaxy cũ hơn, đồng thời mở rộng chương trình One UI 7 beta cho nhiều thiết bị khác. Dự kiến, bản cập nhật One UI 7 ổn định sẽ được phát hành vào tháng 4, với dòng Galaxy S24 là những thiết bị đầu tiên nhận được nâng cấp này.