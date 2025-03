Samsung xác nhận lịch phát hành One UI 7 ổn định

Điều này cho thấy Samsung sẽ phát hành một số phiên bản beta của One UI 7 trước khi giới thiệu phiên bản cuối cùng. Tuy nhiên, việc phát hành One UI 7 ổn định vào tháng 4 được cho là chậm trễ và Samsung cần giải thích lý do cho sự trì hoãn này.

One UI 7 đã được xác nhận lịch phát hành chính thức ẢNH: YAHOO

Hiện tại, Samsung đang thử nghiệm One UI 7 beta trên dòng Galaxy S24. Theo thông báo mới nhất, chương trình beta của One UI 7 đã mở rộng sang hai mẫu smartphone gập khác gồm Galaxy Z Fold 7 và Z Flip 7, nơi người dùng có thể đăng ký tham gia thông qua ứng dụng Thành viên của Samsung.

Lý do người dùng Samsung nóng lòng mong đợi One UI 7

One UI 7 mang đến nhiều thay đổi trực quan, bao gồm giao diện đồ họa cải tiến trên màn hình chính. Người dùng sẽ thấy các biểu tượng mới được thiết kế tinh tế hơn so với One UI 6, giúp phân biệt giữa các ứng dụng dễ dàng hơn. Chẳng hạn, biểu tượng ứng dụng camera đã được điều chỉnh để phù hợp hơn với nhận thức của người dùng.

Màn hình chính của One UI 7 cũng được cải tiến với các tiện ích mới và giao diện người dùng được thiết kế lại, cùng nhiều tùy chọn trong phần cài đặt cho phép người dùng chọn kích thước và hình dạng khác nhau cho màn hình chính. Bảng cài đặt nhanh giờ đây được chia thành hai màn hình riêng biệt cho bảng cài đặt nhanh và bảng thông báo, có thể truy cập dễ dàng bằng cách vuốt từ góc trái hoặc phải.

Bản cập nhật này cũng cải thiện đáng kể hình ảnh động với các chuyển tiếp ứng dụng mượt mà nhờ khả năng thích ứng phần cứng tốt hơn. Mọi tương tác trên màn hình đều mang lại phản hồi nhanh chóng.

Đặc biệt, ứng dụng máy ảnh đã được đơn giản hóa, chỉ giữ lại những tính năng quan trọng nhất để người dùng có thể chụp ảnh và quay video ngay lập tức chỉ với vài lần chạm. Ngoài ra, Samsung cũng đã phát triển khả năng kết nối thông minh liền mạch cho các thiết bị như Galaxy Buds 3 Pro, giúp tích hợp và vận hành smartphone hiệu quả hơn.