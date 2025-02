Smartphone giá rẻ chạy One UI 7 ổn định trước cả Galaxy S24

One UI 7 là nền tảng hệ điều hành được cài đặt sẵn trên loạt Galaxy S25 mà Samsung vừa phát hành ra thị trường. Ngay cả các mẫu Galaxy S24 hiện cũng chỉ nhận được phiên bản beta của One UI 7. Điều này khiến sự xuất hiện của One UI 7 trên Galaxy F06 mà Samsung vừa ra mắt tại Ấn Độ nhận được nhiều sự chú ý.

Galaxy F06 là mẫu smartphone thứ hai của Samsung chạy trên phiên bản One UI 7 ổn định ẢNH: SAMSUNG

Theo đó, Galaxy F06 được cài đặt sẵn One UI 7 dựa trên Android 15 ngay khi mở hộp và biến nó trở thành mẫu smartphone thứ hai của Samsung nhận được bản cập nhật mới nhất này. Thú vị hơn nữa, Galaxy F06 là mẫu smartphone 5G giá rẻ nhất của Samsung tại thị trường Ấn Độ.

Mặc dù không có trải nghiệm One UI 7 đầy đủ do phần cứng hạn chế nhưng phiên bản rút gọn One UI 7 Core vẫn khiến cho Galaxy F06 trở nên nổi bật hơn các mẫu smartphone giá rẻ khác của Samsung.

Galaxy F06 còn điều gì hấp dẫn ngoài One UI 7?

Ngoài sức hút từ One UI 7, Galaxy F06 còn nhận được sự chú ý với vỏ Ripple Glow lấp lánh tạo hiệu ứng bắt mắt với mọi chuyển động. Tuy nhiên, vì là một smartphone giá rẻ nên phần cứng của Galaxy F06 không có nhiều tính năng công nghệ nổi bật, bao gồm chip MediaTek Dimensity 6300, tùy chọn RAM 4 GB hoặc 6 GB và bộ nhớ trong 128 GB.

Galaxy F06 sở hữu màn hình 6,7 inch độ phân giải HD+ với tốc độ làm mới 60 Hz. Điện thoại đi kèm camera kép 50 MP + 2 MP ở mặt sau và camera selfie 8 MP ở mặt trước. Thỏi pin dung lượng 5.000 mAh hỗ trợ sạc có dây 25W cũng là một điểm cộng cho thiết bị này.

Theo thông tin từ Samsung, Galaxy F06 sẽ nhận được 4 bản cập nhật hệ điều hành và 4 năm bản vá bảo mật - những chi tiết khá ấn tượng đối với một chiếc smartphone giá rẻ.

Về giá bán, Galaxy F06 sẽ chính thức lên kệ tại Ấn Độ vào ngày 20.2 với mức giá 110 USD cho phiên bản 4/128 GB và 125 USD cho phiên bản 6/128 GB.