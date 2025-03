Samsung 'khoe' One UI 7 và Galaxy S25 với người dùng iPhone

Như là một phần trong kế hoạch quảng bá One UI 7 đến cộng đồng người dùng Android và iPhone, Samsung hiện cho phép mọi người trải nghiệm nền tảng này mà không cần phải đăng ký chương trình beta bằng cách tải ứng dụng Try Galaxy.

Try Galaxy được thiết kế cho cả Android lẫn iPhone ẢNH: SAMMY FANS

Try Galaxy là một ứng dụng do Samsung phát triển được thiết kế để cung cấp cho người dùng cái nhìn thực tế về các bản cập nhật One UI mới nhất và các thiết bị Galaxy. Ứng dụng này thậm chí có khả năng mô phỏng trải nghiệm của Galaxy Z Fold bằng cách chạy trên hai điện thoại cạnh nhau.

Cách dễ dàng nhất để xem qua One UI 7

Phiên bản mới nhất của Try Galaxy đã áp dụng thiết kế của One UI 7, bao gồm các video ngắn giới thiệu một số tính năng mới nhất của Galaxy S25. Cụ thể, ứng dụng này tách biệt thông báo và bảng cài đặt nhanh thông qua các cử chỉ vuốt khác nhau tương tự như trên Galaxy S25. Nó cũng giới thiệu thiết kế ngăn kéo ứng dụng mới với thanh tìm kiếm ở phía dưới và tiện ích Now Brief trên màn hình chính có khả năng mở bảng Now Brief toàn màn hình khi chạm vào.

Một số hình ảnh giao diện Try Galaxy mới được cập nhật ẢNH: SAMSUNG

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Try Galaxy không thể thay thế phiên bản One UI hoặc iOS hiện tại, đồng thời người dùng cũng không thể sử dụng giao diện mô phỏng này để truy cập vào các ứng dụng thực tế. Thay vào đó, nếu muốn trải nghiệm trước One UI 7 hoặc Galaxy S25, Try Galaxy là một lựa chọn thú vị.

Đặc biệt, Try Galaxy là một ứng dụng web dễ dàng truy cập và có thể được thêm vào màn hình chính của điện thoại chỉ với vài thao tác đơn giản. Ứng dụng này hỗ trợ hệ điều hành Android với phiên bản mới nhất của Samsung Internet hoặc Chrome, và iPhone 8 trở lên với phiên bản mới nhất của Safari hoặc Chrome.