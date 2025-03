Hé lộ trọng lượng siêu nhẹ và giá bán của Galaxy S25 Edge

Theo WCCF Tech, Samsung dường như đang 'chơi lớn' trong cuộc đua smartphone siêu mỏng, với mẫu Galaxy S25 Edge được đồn đoán sẽ tạo nên cơn sốt mới. Sau những màn 'nhá hàng' tại Galaxy Unpacked và MWC 2025 (Tây Ban Nha), thông tin về chiếc điện thoại bí ẩn này tiếp tục bị rò rỉ, hé lộ những chi tiết đáng kinh ngạc.

Galaxy S25 Edge nhẹ đến bất ngờ

Trong bối cảnh điện thoại ngày càng có kích thước lớn vì camera khủng và màn hình độ phân giải cao, xu hướng smartphone siêu mỏng đang trở lại mạnh mẽ. Cả Apple và Samsung đều được cho là đang bước chân vào lĩnh vực này, hứa hẹn mang đến những thiết bị vừa mạnh mẽ, vừa thanh thoát, dễ cầm nắm.

Galaxy S25 Edge có trọng lượng chỉ 162 g ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WCCF TECH

Dù Samsung vẫn giữ kín thông tin, nhưng người rò rỉ thông tin Ice Universe nổi tiếng mới đây đã 'bật mí' trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) những thông số ấn tượng của Galaxy S25 Edge. Theo đó, thiết bị có trọng lượng chỉ 162 g, nhẹ hơn đáng kể so với các mẫu smartphone cao cấp hiện nay. Đồng thời, mỏng hơn nhiều so với Galaxy S25 Plus (dự kiến 7,2 mm) với bề dày vỏn vẹn 5,84 mm.

Mặc dù có ngoại hình 'siêu mỏng', nhưng Galaxy S25 Edge được đồn đoán sẽ sở hữu cấu hình mạnh mẽ, với:

Chip: Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ từ Qualcomm.

RAM: 12 GB.

Bộ nhớ trong: 256 GB.

Camera chính: 200 MP (chưa từng có trên smartphone Samsung).

Camera siêu rộng: 50 MP

Pin: 3.900 mAh (có thể là một sự đánh đổi để có thiết kế mỏng).

Ice Universe cũng tiết lộ giá khởi điểm của Galaxy S25 Edge sẽ tương đương với S25 Plus, khoảng 999 USD (25,4 triệu đồng). Mức giá này cho thấy Samsung tự tin vào sức hút của thiết kế siêu mỏng, dù vẫn giữ nguyên phân khúc cao cấp.

Theo thông tin rò rỉ, Samsung sẽ chính thức trình làng Galaxy S25 Edge vào tháng 4 và mở bán vào tháng 5.