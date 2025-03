One UI 8 giúp hiệu suất điện thoại Galaxy cải thiện ấn tượng

Chiếc smartphone này ghi nhận điểm số ấn tượng trong các bài kiểm tra hiệu suất đơn lõi và đa lõi. Trong khi phiên bản Galaxy S25 Ultra đã được liệt kê với bản dựng thử nghiệm One UI 8 dựa trên Android 16, phiên bản Galaxy S25 cũng đã có mặt trên Geekbench cho thấy One UI 8 bắt đầu được thử nghiệm trên diện rộng.

Hiệu suất điện thoại Galaxy sẽ được cải thiện sau khi cập nhật lên One UI 8 ẢNH: PHONEARENA

Sự phát triển của One UI 8 diễn ra trong bối cảnh Samsung đang nhanh chóng phát triển hệ điều hành mới này, thậm chí trước khi triển khai One UI 7. Vào tháng 1, công ty đã giới thiệu dòng Galaxy S25 được cài đặt sẵn One UI 7 dựa trên Android 15. Điều này có nghĩa, One UI 8 dựa trên Android 16 sẽ là bản nâng cấp lớn đầu tiên cho các thiết bị này.

Tuy nhiên, Samsung đã gặp khó khăn trong việc cập nhật One UI 7, với bản beta ra mắt vào tháng 7.2024 nhưng phiên bản ổn định chỉ có thể được triển khai từ tháng 4.2025. Điều này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về sự trì hoãn tương tự có xảy ra với One UI 8 hay không.

One UI 8 sẽ được phát hành nhanh chóng

Bản nâng cấp Android 16 sẽ không gặp phải tình trạng tương tự. Những thông tin gần đây cho thấy One UI 8 beta có thể sẽ sớm ra mắt hoặc trở lại với khung thời gian phân phối thông thường (beta vào quý 3, phiên bản ổn định vào quý 4).

Về điểm chuẩn, phiên bản SM-S931B (Galaxy S25 toàn cầu) của Samsung đạt 3.135 điểm trong bài kiểm tra lõi đơn và 9.938 điểm trong bài kiểm tra đa lõi. Những điểm số này tương đương với Galaxy S25 Ultra chạy One UI 7, có nghĩa One UI 8 nhiều khả năng giúp tối ưu hóa sức mạnh các mẫu smartphone cũ của Samsung.

Ngoài dòng Galaxy S25, Samsung cũng đang tiến hành các bài kiểm tra phần mềm nội bộ cho Galaxy Z Fold 6. Thiết bị gập của công ty dự kiến sẽ tham gia thử nghiệm beta của One UI 8 cùng với dòng Galaxy S25, có thể bắt đầu sau khi Android 16 chính thức ra mắt vào tháng 6.