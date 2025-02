Samsung đẩy nhanh tốc độ triển khai One UI 8

Theo PhoneArena, One UI 8 dự kiến sẽ ra mắt sớm hơn so với kế hoạch ban đầu nhằm bù đắp cho sự chậm trễ mà One UI 7 đang gặp phải. Mặc dù vậy, các cải tiến mà One UI 8 mang lại dường như không thể so sánh với những kỳ vọng dành cho One UI 7.

Sự chậm trễ của One UI 7 buộc Samsung phải đẩy nhanh việc triển khai One UI 8 ẢNH: PHONEARENA

Các phiên bản beta của One UI 7 cho thấy đây thực sự là một bản nâng cấp đáng kể, mặc dù phần giao diện người dùng vẫn gây nhiều tranh cãi. Giao diện mới đã phát triển và trở nên giống với iOS hơn. Tuy nhiên, khác với iOS 18, One UI 7 được đánh giá là phần mềm được phát triển tốt hơn. Trong khi người dùng Apple có nhiều thất vọng về tính thiếu đột phá ở One UI 8, One UI 7 lại tạo ra nhiều kỳ vọng cho bản phát hành cuối cùng.

Được hỗ trợ bởi Gemini của Google, Galaxy AI có trong One UI 7 dự kiến cũng vượt trội hơn so với Apple Intelligence. Cùng với tính năng tóm tắt thông báo của Apple gặp nhiều vấn đề, chức năng chỉnh sửa hình ảnh của Apple Intelligence cũng không được đánh giá cao khi so sánh với Galaxy AI.

One UI 8 sẽ không có nhiều thay đổi đột phá như One UI 7

Sự chậm trễ triển khai One UI 7 có thể là nỗ lực của Samsung sau khi chứng kiến những gì mà Apple đang gặp phải. Tương tự như iPhone 16, các tính năng nổi bật của Galaxy S25 chủ yếu xoay quanh AI. Tuy nhiên, sau những thất bại ban đầu với AI của Apple, Samsung có thể sẽ áp dụng cách tiếp cận thận trọng hơn để tránh phản ứng tiêu cực.

Bản cập nhật đầu tiên cho Galaxy S25 có dung lượng lên tới 24 GB, một con số khổng lồ so với các phiên bản trước và có thể liên quan đến các tính năng AI. Việc ra mắt nhanh chóng One UI 8 có thể là cách để Samsung xoa dịu sự không hài lòng của người dùng kể từ khi ngành công nghiệp chuyển sang tiếp thị AI. Tuy nhiên, điều này cũng có thể đồng nghĩa với việc One UI 8 sẽ không có nhiều thay đổi so với One UI 7.