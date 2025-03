Sự quan tâm đối với One UI 7 đã làm lu mờ Android 15 và 16

Sự quan tâm "nhiệt tình" đối với One UI 7 đã vượt qua cả Android 15 lẫn phiên bản sắp tới. Android đã tạo ra hệ sinh thái phong phú với sự tham gia của hàng trăm công ty, trong đó Samsung đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến hệ điều hành này thông qua danh mục thiết bị đa dạng của mình.

One UI 7 thực sự gây sốt trên internet trong thời gian qua ẢNH: YOUTUBE

Trong 5 năm qua, Samsung đã nỗ lực tích hợp sâu hơn hệ sinh thái Android vào One UI, bao gồm việc loại bỏ một số ứng dụng và dịch vụ thay thế do Google phát triển nhằm mang đến trải nghiệm thú vị hơn cho người dùng. Mặc dù One UI 7 dựa trên nền tảng Android 15 nhưng sự quan tâm của người dùng cho thấy nền tảng của Samsung thực sự hấp dẫn ra sao.

Nâng cấp ấn tượng trên One UI 7

Samsung đã chính thức ra mắt One UI 7 với nhiều cải tiến lớn về hình ảnh động, giao diện người dùng và khả năng vận hành mượt mà hơn. Trải nghiệm phần mềm mới này đã thu hút sự chú ý của nhiều người dùng smartphone.

Chương trình beta cho dòng Galaxy S24 cao cấp của năm 2024 đã tạo ra làn sóng quan tâm trên các phương tiện truyền thông toàn cầu. Người dùng rất hào hứng với những tính năng mới được tiết lộ từ những người thử nghiệm beta đầu tiên.

Tăng cường tìm kiếm

Nhiều bài viết trực tuyến về bản cập nhật One UI 7 đã xuất hiện vào tháng 12.2024. Theo dữ liệu từ Google Trends, lượng tìm kiếm về One UI 7 từ ngày 1.12.2024 đến 25.3.2025 đã ngang bằng với Android 15, nhưng mức độ quan tâm lại cao hơn cả Android 15 và Android 16.

Người dùng thường xuyên tìm hiểu thông tin về các tính năng của One UI 7 ẢNH: YAHOO

Điều này không chỉ phản ánh sự cạnh tranh giữa Samsung và Google mà còn cho thấy sự quan tâm lớn của người dùng đối với công nghệ phần mềm của Samsung. Sự hợp tác giữa Samsung và Google trong việc phát triển các tính năng mới như Gemini và Circle to Search trên các thiết bị Galaxy cũng mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Sự bùng nổ với Galaxy S25

Cơn sốt One UI 7 thực sự bùng nổ khi dòng Galaxy S25 ra mắt vào giữa tháng 1.2025. Đây là sản phẩm đầu tiên được trang bị phần mềm ổn định cùng nhiều tính năng mới mà ngay cả những người thử nghiệm beta cũng chưa được trải nghiệm.

Và rất khó chịu mỗi khi Samsung thông báo về việc trì hoãn One UI 7 ẢNH: ANDROID CENTRAL

Năm nay, thay vì chú trọng vào phần cứng, Samsung đã tập trung vào phần mềm và các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sự kiện ra mắt sản phẩm. Điều này đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người dùng, đặc biệt là những người yêu thích dòng điện thoại cao cấp của công ty Hàn Quốc.

Sự chậm trễ trong triển khai

Mặc dù One UI 7 là một bản cập nhật lớn nhưng việc trì hoãn triển khai đã gây ra không ít bức xúc cho người dùng. Nhiều người dùng Galaxy vẫn chưa nắm rõ thông tin về thời điểm phát hành One UI 7, dẫn đến sự gia tăng tìm kiếm trên internet về các thiết bị đủ điều kiện cập nhật và ngày phát hành.

Xu hướng này tiếp tục gia tăng sau khi Galaxy S25 ra mắt, với nhiều tin đồn và rò rỉ liên quan đến bản phát hành phần mềm. Đến ngày 18.3, một thông cáo báo chí chính thức từ Samsung đã công bố kế hoạch phát hành One UI 7 vào tháng 4, chấm dứt sự mơ hồ kéo dài.