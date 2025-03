Samsung khoe những tính năng nổi bật nhất của One UI 7

Theo dự kiến, quá trình cập nhật One UI 7 cho các thiết bị nói trên sẽ bắt đầu vào ngày 7.4 tới. Việc công bố video quảng cáo cho thấy bản cập nhật này sẽ không bị trì hoãn triển khai đến các dòng Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy Z Flip 6 và Z Fold 6 như một số lo ngại.

Nhiều tính năng mới đến với điện thoại Samsung nhờ One UI 7 ẢNH: SAMSUNG

Nội dung video của Samsung tập trung vào nhiều tính năng nổi bật của One UI 7 với hy vọng sẽ giúp người dùng nâng cao trải nghiệm sử dụng. Trong số này, một số có thể không đến với các thiết bị đời cũ.

Những tính năng hấp dẫn của One UI 7

Khi đề cập đến khả năng cá nhân hóa của One UI 7, Samsung không thể không nhắc đến tính năng Now Brief được giới thiệu trên dòng Galaxy S25. Tuy nhiên khả năng Samsung mở rộng tính năng này sang các thiết bị cũ hơn như Galaxy S24, Z Fold 6 và Z Flip 6 là không cao.

Now Brief là một trong những tính năng nổi bật của One UI 7 và giới hạn trên một số thiết bị ẢNH: SAMSUNG

Bên cạnh đó còn có tính năng Now Bar nhằm cho phép tích hợp với Samsung Health và Media Player. Theo các báo cáo, Now Bar được cho là sẽ có mặt trên nhiều thiết bị Galaxy.

Với One UI 7, người dùng cũng có thể triệu hồi tính năng trợ lý Gemini thông qua nút bên phải của Galaxy S25 trong 3 giây. Samsung có thể mở rộng tính năng này cho các điện thoại Galaxy cũ hơn nhằm giúp nâng cao khả năng tận dụng phím bên phải của điện thoại.

Không chỉ vậy, One UI 7 còn cải tiến tính năng Generative Edit đã được giới thiệu trong One UI 6.1 để nâng cao trải nghiệm trên mạng xã hội. Tính năng Sketch to Image cũng được giữ lại nhằm cho phép người dùng chỉnh sửa ảnh trực tiếp từ thư viện ảnh mà không cần ứng dụng bên thứ ba.

Cuối cùng, tính năng tìm kiếm ngôn ngữ tự nhiên mới của Samsung giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm mà không cần nhớ tên hoặc thuật ngữ cụ thể. Chỉ cần nhập từ khóa như trên Google, hệ điều hành sẽ hiển thị kết quả liên quan trong các ứng dụng Settings và Gallery.

Được biết, đoạn video quảng cáo của Samsung có sự xuất hiện của Galaxy S25 Ultra và One UI 7, kèm theo đó là thông điệp với nội dung "Hãy chuẩn bị cho One UI 7 hoàn toàn mới" cho thấy sự chờ đợi của người hâm mộ Galaxy cuối cùng cũng được đền đáp.