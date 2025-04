One UI 7 chậm chạp khiến Samsung mất vị thế dẫn đầu thế giới Android

Công ty Hàn Quốc nổi bật với khả năng cung cấp các bản cập nhật nhanh chóng và các bản vá bảo mật cho điện thoại, đồng hồ và máy tính bảng. Hơn nữa, Samsung thường vượt trội so với các đối thủ như OnePlus, Xiaomi và Oppo trong việc phát hành các bản cập nhật phần mềm ổn định và không có lỗi.

Samsung vẫn luôn được xem là lá cờ đầu trong thế giới smartphone Android

Tuy nhiên, tình hình hiện tại đang có sự thay đổi khi phiên bản giao diện người dùng mới nhất One UI 7 của Samsung liên tục gây thất vọng. Trong khi người dùng của một số thương hiệu Trung Quốc đã có cơ hội trải nghiệm Android 16, nhiều người dùng điện thoại Galaxy cao cấp vẫn đang chờ đợi bản cập nhật dựa trên Android 15.

Đáng chú ý, Android 16 chỉ dự kiến ra mắt vào tháng 6.2025 nhưng hiện đã có sẵn cho một số thương hiệu khác ngoài Pixel, gồm Xiaomi và OnePlus, điều này càng khiến người dùng cảm thấy thất vọng.

Liên tục nỗi thất vọng với Samsung

Không dừng lại ở đó, Samsung vừa phải vội vã rút lại One UI 7 không lâu sau khi nó bắt đầu triển khai trên toàn cầu từ ngày 7.4 do "sự cố nghiêm trọng". Sự chậm trễ kết hợp với sự cố phần mềm này càng khiến nghi vấn One UI 7 chỉ có thể hoàn toàn phủ sóng trên các thiết bị Galaxy được hỗ trợ vào tháng 7.2025 trở nên rõ ràng hơn. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng Samsung sẽ nhận được One UI 7 trễ hơn dự kiến, trong khi các thương hiệu khác đã bắt đầu triển khai các tính năng mới của Android 16.

Sự chậm trễ này đã khiến Samsung không còn giữ vững vị thế "Gương mặt của Android". Mặc dù vẫn được ưa chuộng nhưng việc cập nhật chậm đã tạo cơ hội cho các công ty khác thu hút sự chú ý từ người dùng Android.

Một điều may mắn với Samsung là công ty đang có kế hoạch ra mắt One UI 8 dựa trên Android 16, cùng với Galaxy Z Flip 7 và Z Fold 7 vào tháng 7 hoặc tháng 8 năm nay. Điều này có thể giúp công ty khôi phục lại vị thế của mình và điều chỉnh theo lịch trình cập nhật của Android sau những chậm trễ với One UI 7.