Samsung bất ngờ tạm dừng bản cập nhật One UI 7 trên toàn cầu

Tuy nhiên, công ty Hàn Quốc đã tạm dừng việc triển khai One UI 7 cho dòng Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 và Galaxy Z Flip 6 trên phạm vi toàn cầu. Thông tin này được xác nhận bởi Ice Universe, một chuyên gia nổi tiếng trong việc tiết lộ thông tin về Samsung. Các cuộc thảo luận về việc dừng bản cập nhật One UI 7 cũng đã xuất hiện trên các diễn đàn của Samsung tại Hàn Quốc vào cuối tuần qua.

Người dùng các thiết bị Galaxy cũ lại tiếp tục phải chờ đợi One UI 7 ẢNH: ANDROID AUTHORITY

'Lỗi nghiêm trọng' khiến One UI 7 tạm dừng triển khai

Nguyên nhân của việc tạm dừng này là do một 'lỗi nghiêm trọng' đã được phát hiện trong One UI 7 sau khi nó triển khai tại một số quốc gia vào ngày 7.4 và tại Mỹ vào ngày 10.4. Người dùng ở Hàn Quốc đã báo cáo sự cố khi mở khóa điện thoại sau khi cập nhật, điều này dẫn đến quyết định tạm dừng từ phía Samsung. Nếu thiết bị của người dùng vẫn chưa nhận được bản cập nhật One UI 7, có thể đây là lý do.

Samsung hiện vẫn chưa chính thức thừa nhận vấn đề này hoặc xác nhận việc dừng triển khai bản cập nhật. Các báo cáo ban đầu cho thấy vấn đề chỉ xảy ra với các mẫu Galaxy S24 chạy chip Exynos 2400. Tuy nhiên, các thông tin mới nhất chỉ ra rằng việc tạm dừng cũng đã ảnh hưởng đến các biến thể Galaxy S24 chạy chip Snapdragon tại Mỹ và các khu vực khác.

Giới thiệu các tính năng mới đáng chú ý của One UI 7

Với việc trì hoãn này, người dùng đang lo ngại rằng nó có thể ảnh hưởng đến lịch trình triển khai One UI 7 cho các thiết bị Galaxy cũ hơn, chẳng hạn dòng Galaxy S23. Nếu người dùng đã cài đặt One UI 7 trên điện thoại Galaxy của mình, có khả năng họ sẽ nhận được một bản cập nhật khác để khắc phục các sự cố mà Samsung đã phát hiện.

Ở thời điểm hiện tại, chi tiết về lý do đằng sau việc trì hoãn bản cập nhật One UI 7 mới nhất vẫn chưa được phía Samsung công bố.