Samsung báo tin vui về One UI 8.0

Theo PhoneArena, Samsung đang cho thấy những dấu hiệu tích cực trong cuộc đua cập nhật phần mềm. Trong khi One UI 7.0 vẫn chưa được triển khai rộng rãi, thông tin về One UI 8.0 đã bắt đầu xuất hiện, cho thấy hãng đang đẩy nhanh tiến độ để mang đến Android 16 cho người dùng sớm hơn dự kiến.

Samsung Galaxy Z Flip 6 gần đây được phát hiện đang chạy One UI 8.0 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHONEARENA

Bỏ qua One UI 7.1, Samsung 'nhảy cóc' lên One UI 8.0?

Theo đó, Samsung dường như đã quyết định không tiếp tục phát triển One UI 7.1 mà chuyển hướng tập trung vào One UI 8.0. Quyết định này được cho là để đồng bộ hóa với Android 16 và tránh tình trạng chậm trễ trong quá trình cập nhật như từng xảy ra với One UI 7.0.

Thông tin từ các nguồn rò rỉ cho thấy Samsung đã bắt đầu thử nghiệm One UI 8.0 nội bộ. Thậm chí, một thành viên của nhóm One UI Beta trên diễn đàn của công ty cũng phần nào xác nhận thông tin này, cho thấy quá trình phát triển One UI 8.0 đang được đẩy nhanh hơn so với mọi năm.

Google dự kiến sẽ phát hành Android 16 vào tuần đầu tiên của tháng 6 tại sự kiện Google I/O 2025. Samsung dường như đang cố gắng để One UI 8.0 có thể được phát hành cùng thời điểm hoặc ngay sau đó, giúp người dùng trải nghiệm những tính năng mới nhất của Android 16 trong thời gian sớm nhất.

Những động thái này của Samsung được người dùng đón nhận tích cực. Nhiều người hy vọng One UI 8.0 sẽ được phát hành nhanh chóng và ổn định, giúp họ trải nghiệm những tính năng mới nhất mà không phải chờ đợi quá lâu.