Cần làm gì khi PlayStation 4 bỗng nhiên quá nóng?

Dù đã ra mắt hơn một thập kỷ, nhưng PlayStation 4 vẫn là người bạn đồng hành không thể thiếu của nhiều game thủ. Tuy nhiên, sau thời gian dài sử dụng, tình trạng quá nhiệt có thể xảy ra, ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game và thậm chí gây hư hỏng phần cứng. Đừng lo lắng, dưới đây là 5 cách đơn giản để bạn có thể khắc phục vấn đề này.

Máy chơi game PlayStation 4 đôi lúc sẽ gặp tình trạng quá nhiệt

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SLASHGEAR

Nhận biết dấu hiệu quá nhiệt

Thông thường, Sony lưu ý PlayStation 4 có thể hoạt động ở nhiệt độ lên tới 35 độ C, nhưng việc cố gắng sử dụng thiết bị chạy trên mức cho phép của nhiệt độ hoạt động tiêu chuẩn có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn.

Về dấu hiệu nhận biết nhiệt độ tăng cao, ngoài thông báo "The PS4 is too hot" hiển thị trên màn hình, máy chơi game cũng sẽ bộc lộ những dấu hiệu khác như nhiệt độ thân máy tăng cao bất thường, trò chơi bị giật, lag hoặc đột ngột dừng lại, quạt tản nhiệt kêu to hơn bình thường.

Cải thiện không gian lưu thông của không khí

Hãy đảm bảo rằng máy chơi game của bạn được đặt ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và các bề mặt giữ nhiệt như thảm. Khi sử dụng nên loại bỏ các miếng vải che chắn bụi khỏi thân máy. Ngoài ra, hãy thường xuyên vệ sinh các lỗ thông hơi bằng khí nén và vải sợi nhỏ khô. Bạn cũng có thể cân nhắc sử dụng quạt tản nhiệt bên ngoài để khả năng thông gió được tốt hơn.

Cập nhật trò chơi

Một số trò chơi có thể gây ra lỗi quá nhiệt trên PlayStation 4, như trường hợp của Rainbow Siege và Anthem vào năm 2017. Thông thường, thiết bị sẽ tự động tải xuống các bản cập nhật, nhưng đôi lúc sẽ có sự cố xảy ra do thiếu dung lượng lưu trữ hoặc kết nối internet không ổn định. Bạn có thể cập nhật thủ công hoặc xóa và cài đặt lại trò chơi sau khi các vấn đề nói trên được khắc phục.

Cập nhật phần mềm hệ thống

Trong những năm qua, Sony đã phát hành nhiều bản cập nhật cho máy chơi game console của hãng, gồm cải thiện bảo mật hay hiệu suất, thậm chí có cả việc giải quyết các vấn đề quá nhiệt. Thông thường, máy chơi game PlayStation 4 sẽ tự động thông báo khi có bản cập nhật khả dụng. Tuy nhiên, nếu từng bỏ qua những thông báo này, hãy cập nhật thủ công để khắc phục vấn đề quá nhiệt của thiết bị.

Gửi đi sửa chữa hoặc nâng cấp

Nếu các biện pháp trên không hiệu quả, có thể PlayStation 4 của bạn đang gặp vấn đề về phần cứng, như quạt tản nhiệt bị hỏng hoặc keo tản nhiệt bị khô. Trong trường hợp này, bạn nên mang máy đến trung tâm bảo hành hoặc cửa hàng sửa chữa uy tín. Nếu máy đã quá cũ, bạn có thể cân nhắc nâng cấp lên PlayStation 5.