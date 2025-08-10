Samsung làm gì để cạnh tranh với smartwatch Trung Quốc?

Trong một buổi họp báo gần đây, Samsung nhấn mạnh cách tiếp cận độc đáo của mình đối với dòng sản phẩm Galaxy Watch sắp tới, bao gồm Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch 10. Theo đó, lãnh đạo một nhóm tại bộ phận Samsung Mobile Experience (MX) là Choi Jong-min đã chia sẻ rằng công ty sẽ tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm người dùng trên các thiết bị Galaxy Watch.

Các mẫu smartwatch kế nhiệm Galaxy Watch 8 đang được chờ đợi ẢNH: ANDROID CENTRAL

Khi được hỏi về sự cạnh tranh từ các thương hiệu Trung Quốc, ông Choi cho biết các đối thủ này đang chú trọng vào việc mở rộng thị phần, trong khi Samsung lại ưu tiên độ bền và hiệu suất của sản phẩm trong suốt vòng đời sử dụng. Ông nhấn mạnh rằng nhiều thương hiệu Trung Quốc đang cố gắng thu hút khách hàng mới bằng cách tối ưu hóa hệ thống tiết kiệm năng lượng, với hứa hẹn thời gian sử dụng pin kéo dài từ 7 đến 10 ngày chỉ với một lần sạc. Tuy nhiên, ông Choi cảnh báo rằng cách tiếp cận này có thể dẫn đến hiệu suất kém hơn.

Sự lựa chọn của Samsung

Ngược lại, Samsung đang nỗ lực cải thiện độ chính xác của các tính năng sức khỏe. Chẳng hạn Galaxy Watch 8 ra mắt gần đây được trang bị tính năng theo dõi chỉ số chống oxy hóa nhằm giúp người dùng theo dõi lượng carotenoid trong cơ thể, từ đó duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Ngoài ra, tính năng theo dõi tải trọng mạch máu cũng được cải tiến để người dùng đánh giá chất lượng giấc ngủ một cách chính xác hơn.

Ông Choi cho biết, việc nghiên cứu để đo lường carotenoid đã mất hơn 5 năm, điều này cho thấy sự nghiêm túc của công ty trong việc phát triển các tính năng sức khỏe. Ông cũng tiết lộ Samsung đang xem xét các tính năng mới cho Galaxy Watch 9 và 10.

Cách tiếp cận của Samsung được đánh giá cao bởi với người dùng, một smartwatch nên cung cấp thông tin sức khỏe chính xác và hoạt động ổn định theo thời gian hơn là một sản phẩm chỉ có thời lượng pin dài hơn một chút.

Mặc dù thời lượng pin là quan trọng, nhưng không nên đánh đổi với các tính năng hữu ích. Sự đầu tư nghiên cứu của Samsung vào các chỉ số sức khỏe như carotenoid cho thấy họ đang rất nghiêm túc với sản phẩm của mình. Vì vậy, sự xuất hiện của Galaxy Watch 9 và 10 trong tương lai hứa hẹn nhiều điều tích cực.