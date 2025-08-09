Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple có thể cùng Samsung tạo ra một mùa xuân đầy hấp dẫn

Kiến Văn
Kiến Văn
09/08/2025 14:23 GMT+7

Một cuộc cạnh tranh trực tiếp đầy hấp dẫn giữa dòng điện thoại Galaxy của Samsung và iPhone của Apple có thể diễn ra ngay từ đầu năm sau.

Theo báo cáo từ các nhà mạng di động tại Đức, phiên bản cơ bản của iPhone 18 có thể sẽ được Apple ra mắt cùng thời điểm với sự xuất hiện của Galaxy S26 từ Samsung. Báo cáo cho biết, Apple dự kiến sẽ phát hành các mẫu iPhone tiêu chuẩn vào mùa xuân và Pro vào mùa thu.

- Ảnh 1.

Dòng iPhone 18 ra mắt năm sau sẽ chứng kiến sự thay đổi về lịch trình xuất hiện

ẢNH: PHONEARENA

Trong khi iPhone Air là dòng sản phẩm thay thế cho phiên bản Plus bị khai tử kể từ dòng iPhone 17, Apple có thể đưa dòng Air ra mắt vào mùa thu cùng dòng Pro. Cùng xuất hiện với iPhone 18 vào mùa xuân sẽ là mẫu iPhone 18e.

Điều này đồng nghĩa với việc iPhone 18 và 18e sẽ được phát hành chỉ khoảng nửa năm sau khi dòng iPhone 17 ra mắt. Đây là một động thái khá bất ngờ và có thể ảnh hưởng đến doanh số của iPhone 17 ở các phiên bản cơ bản.

Lý do cho sự thay đổi kế hoạch của Apple

Hiện tại, lý do cụ thể cho việc Apple cân nhắc thay đổi lịch phát hành vẫn chưa được làm rõ. Có thể công ty muốn chuyển hướng sự chú ý khỏi các các mẫu Galaxy cao cấp hằng năm, nhưng điều này có thể không hiệu quả vì những người yêu thích sản phẩm Samsung sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự ra mắt của iPhone mới.

Ngoài ra, năm tới cũng có thể chứng kiến sự ra mắt của chiếc iPhone màn hình gập được mong đợi từ lâu. Theo các nguồn tin, mẫu iPhone này có thể sẽ được giới thiệu cùng thời điểm với iPhone 18 Pro, thay vì cùng với Galaxy Z Fold8, nhờ vào chiến lược tiếp thị mới của Apple.

Nếu lịch phát hành mới này được thực hiện, người hâm mộ Apple sẽ có hai sự kiện đáng chú ý để mong chờ mỗi năm. Công ty có thể kỳ vọng những người dùng trung thành sẽ mua phiên bản iPhone cơ bản vào mùa xuân và sau đó nâng cấp lên phiên bản Pro vào mùa thu, từ đó giúp tăng doanh số một cách đáng kể.

Tin liên quan

Giá iPhone 18 tăng cao vì chip xử lý 2nm?

Giá iPhone 18 tăng cao vì chip xử lý 2nm?

Apple có thể chuẩn bị tăng giá cho dòng sản phẩm iPhone 18, với nguyên nhân chính là chi phí sản xuất chip tiên tiến.

Khám phá thêm chủ đề

Samsung iPhone 18 kế hoạch ra mắt iPhone 18 Pro
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận