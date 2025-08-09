Apple có thể cùng Samsung tạo ra một mùa xuân đầy hấp dẫn

Theo báo cáo từ các nhà mạng di động tại Đức, phiên bản cơ bản của iPhone 18 có thể sẽ được Apple ra mắt cùng thời điểm với sự xuất hiện của Galaxy S26 từ Samsung. Báo cáo cho biết, Apple dự kiến sẽ phát hành các mẫu iPhone tiêu chuẩn vào mùa xuân và Pro vào mùa thu.

Dòng iPhone 18 ra mắt năm sau sẽ chứng kiến sự thay đổi về lịch trình xuất hiện ẢNH: PHONEARENA

Trong khi iPhone Air là dòng sản phẩm thay thế cho phiên bản Plus bị khai tử kể từ dòng iPhone 17, Apple có thể đưa dòng Air ra mắt vào mùa thu cùng dòng Pro. Cùng xuất hiện với iPhone 18 vào mùa xuân sẽ là mẫu iPhone 18e.

Điều này đồng nghĩa với việc iPhone 18 và 18e sẽ được phát hành chỉ khoảng nửa năm sau khi dòng iPhone 17 ra mắt. Đây là một động thái khá bất ngờ và có thể ảnh hưởng đến doanh số của iPhone 17 ở các phiên bản cơ bản.

Lý do cho sự thay đổi kế hoạch của Apple

Hiện tại, lý do cụ thể cho việc Apple cân nhắc thay đổi lịch phát hành vẫn chưa được làm rõ. Có thể công ty muốn chuyển hướng sự chú ý khỏi các các mẫu Galaxy cao cấp hằng năm, nhưng điều này có thể không hiệu quả vì những người yêu thích sản phẩm Samsung sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự ra mắt của iPhone mới.

Ngoài ra, năm tới cũng có thể chứng kiến sự ra mắt của chiếc iPhone màn hình gập được mong đợi từ lâu. Theo các nguồn tin, mẫu iPhone này có thể sẽ được giới thiệu cùng thời điểm với iPhone 18 Pro, thay vì cùng với Galaxy Z Fold8, nhờ vào chiến lược tiếp thị mới của Apple.

Nếu lịch phát hành mới này được thực hiện, người hâm mộ Apple sẽ có hai sự kiện đáng chú ý để mong chờ mỗi năm. Công ty có thể kỳ vọng những người dùng trung thành sẽ mua phiên bản iPhone cơ bản vào mùa xuân và sau đó nâng cấp lên phiên bản Pro vào mùa thu, từ đó giúp tăng doanh số một cách đáng kể.