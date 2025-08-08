Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

iPhone 18 sẽ 'gây sốc' khi trang bị camera 200 MP

Kiến Văn
Kiến Văn
08/08/2025 15:15 GMT+7

Nhiều người dùng iPhone đã bày tỏ sự không hài lòng với chất lượng camera của thiết bị, tuy nhiên mọi thứ sẽ khác với iPhone 18.

Một trong những nguyên nhân chính khiến camera iPhone chưa được đánh giá cao bắt nguồn từ công nghệ Smart HDR mà Apple áp dụng. Mặc dù công nghệ này không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh, nhưng trong thời đại nhiếp ảnh điện toán hiện nay, các thuật toán quyết định những gì cần được tập trung khi chụp ảnh.

iPhone 18 sẽ gây sốc khi trang bị camera 200 MP - Ảnh 1.

iPhone 18 Pro sẽ là mẫu iPhone đầu tiên đi kèm camera 200 MP?

ẢNH: BGR

Trong khi Apple có thể cải thiện một số vấn đề bằng cách nâng cấp chip, ống kính và thuật toán, một yếu tố quan trọng giúp camera iPhone trở nên vượt trội chính là cảm biến hình ảnh tùy chỉnh. Đây chính là hướng đi mới mà Apple đang hướng đến nhằm cải thiện khả năng nhiếp ảnh của iPhone tương lai, có thể áp dụng ngay từ iPhone 18 series vào năm sau.

Báo cáo mới nhất cho biết, Apple đã nộp bằng sáng chế mang tên "Cảm biến hình ảnh với các điểm ảnh xếp chồng có dải động cao và độ nhiễu thấp". Khác với nhiều bằng sáng chế gây tranh cãi trước đây, sáng chế này được kỳ vọng sẽ được áp dụng từ năm sau.

Theo phân tích từ MacRumors, cảm biến hình ảnh mà Apple đề xuất có thể vượt trội hơn nhiều máy quay chuyên nghiệp, ít nhất nếu nó hoạt động hiệu quả như trong mô tả của bằng sáng chế. Một nguồn tin từ Weibo cho biết Apple đã phát triển cảm biến này và đang trong giai đoạn thử nghiệm, có nghĩa nó có thể xuất hiện trên các mẫu iPhone trong tương lai gần.

Trải nghiệm mô hình CAD của iPhone 17 tại một cửa hàng ở Trung Quốc

Nguồn đầu tư mạnh mẽ quyết đưa camera iPhone 'lên đỉnh'

Bên cạnh đó, Financial Times tiết lộ Apple đang đầu tư 600 tỉ USD vào ngành sản xuất tại Mỹ và dự kiến sẽ ra mắt công nghệ mới để sản xuất chip, mặc dù chưa rõ loại chip nào sẽ được sản xuất. Apple cũng đang chuẩn bị cho việc sản xuất cảm biến hình ảnh xếp chồng ba lớp, một công nghệ chưa được sản xuất ở quy mô thương mại cho đến nay. Đặc biệt, Apple có thể hợp tác với Samsung để phát triển các linh kiện bán dẫn này.

Nội dung bài báo chỉ ra rằng Samsung đang nghiên cứu cảm biến hình ảnh cho dòng iPhone 18 tại nhà máy bán dẫn ở Austin, Texas (Mỹ) và quá trình sản xuất thử nghiệm có thể bắt đầu sớm. Nếu Samsung thành công trong việc sản xuất hàng loạt cảm biến này cho Apple, có thể đánh dấu một cuộc cách mạng trong công nghệ camera của iPhone, đồng thời giúp Apple đáp ứng yêu cầu của chính phủ Mỹ về việc sản xuất linh kiện trong nước. Đáng chú ý, Samsung hiện là nhà cung cấp cảm biến camera 200 MP, vì vậy không loại trừ khả năng iPhone 18 có thể được thừa hưởng lợi thế này.

Tin liên quan

iPhone 18 Pro sẽ có một cái nhìn thực sự khác biệt

iPhone 18 Pro sẽ có một cái nhìn thực sự khác biệt

Theo báo cáo từ The Information, mẫu iPhone 18 Pro dự kiến ra mắt vào năm 2026 có thể sẽ được trang bị cảm biến Face ID nằm dưới màn hình.

Khám phá thêm chủ đề

iPhone 18 Apple Samsung Bằng sáng chế nhiếp ảnh di động
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận