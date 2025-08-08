iPhone 18 sẽ 'gây sốc' khi trang bị camera 200 MP

Một trong những nguyên nhân chính khiến camera iPhone chưa được đánh giá cao bắt nguồn từ công nghệ Smart HDR mà Apple áp dụng. Mặc dù công nghệ này không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh, nhưng trong thời đại nhiếp ảnh điện toán hiện nay, các thuật toán quyết định những gì cần được tập trung khi chụp ảnh.

iPhone 18 Pro sẽ là mẫu iPhone đầu tiên đi kèm camera 200 MP? ẢNH: BGR

Trong khi Apple có thể cải thiện một số vấn đề bằng cách nâng cấp chip, ống kính và thuật toán, một yếu tố quan trọng giúp camera iPhone trở nên vượt trội chính là cảm biến hình ảnh tùy chỉnh. Đây chính là hướng đi mới mà Apple đang hướng đến nhằm cải thiện khả năng nhiếp ảnh của iPhone tương lai, có thể áp dụng ngay từ iPhone 18 series vào năm sau.

Báo cáo mới nhất cho biết, Apple đã nộp bằng sáng chế mang tên "Cảm biến hình ảnh với các điểm ảnh xếp chồng có dải động cao và độ nhiễu thấp". Khác với nhiều bằng sáng chế gây tranh cãi trước đây, sáng chế này được kỳ vọng sẽ được áp dụng từ năm sau.

Theo phân tích từ MacRumors, cảm biến hình ảnh mà Apple đề xuất có thể vượt trội hơn nhiều máy quay chuyên nghiệp, ít nhất nếu nó hoạt động hiệu quả như trong mô tả của bằng sáng chế. Một nguồn tin từ Weibo cho biết Apple đã phát triển cảm biến này và đang trong giai đoạn thử nghiệm, có nghĩa nó có thể xuất hiện trên các mẫu iPhone trong tương lai gần.

Trải nghiệm mô hình CAD của iPhone 17 tại một cửa hàng ở Trung Quốc

Nguồn đầu tư mạnh mẽ quyết đưa camera iPhone 'lên đỉnh'

Bên cạnh đó, Financial Times tiết lộ Apple đang đầu tư 600 tỉ USD vào ngành sản xuất tại Mỹ và dự kiến sẽ ra mắt công nghệ mới để sản xuất chip, mặc dù chưa rõ loại chip nào sẽ được sản xuất. Apple cũng đang chuẩn bị cho việc sản xuất cảm biến hình ảnh xếp chồng ba lớp, một công nghệ chưa được sản xuất ở quy mô thương mại cho đến nay. Đặc biệt, Apple có thể hợp tác với Samsung để phát triển các linh kiện bán dẫn này.

Nội dung bài báo chỉ ra rằng Samsung đang nghiên cứu cảm biến hình ảnh cho dòng iPhone 18 tại nhà máy bán dẫn ở Austin, Texas (Mỹ) và quá trình sản xuất thử nghiệm có thể bắt đầu sớm. Nếu Samsung thành công trong việc sản xuất hàng loạt cảm biến này cho Apple, có thể đánh dấu một cuộc cách mạng trong công nghệ camera của iPhone, đồng thời giúp Apple đáp ứng yêu cầu của chính phủ Mỹ về việc sản xuất linh kiện trong nước. Đáng chú ý, Samsung hiện là nhà cung cấp cảm biến camera 200 MP, vì vậy không loại trừ khả năng iPhone 18 có thể được thừa hưởng lợi thế này.