Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Samsung xác nhận kế hoạch triển khai One UI 8

Kiến Văn
Kiến Văn
07/08/2025 19:54 GMT+7

Samsung vừa chính thức xác nhận kế hoạch triển khai bản cập nhật One UI 8 ổn định đến các thiết bị Galaxy của mình.

Sau khi công bố One UI 8 Beta vào tháng 5, Samsung đã thông báo kế hoạch mở rộng chương trình này sang nhiều thiết bị hơn trong dòng Galaxy A, Galaxy S và Galaxy Z. Sau khi hoàn tất thử nghiệm One UI 8, công ty sẽ phát hành phiên bản ổn định của phần mềm cho tất cả smartphone và tablet tương thích từ tháng 9 tới.

Samsung chốt thông tin nhiều người dùng Galaxy đang ngóng đợi - Ảnh 1.

Nhiều khả năng One UI 8 ổn định sẽ đến với Galaxy S25 đầu tiên vào tháng 9

ẢNH: SAMMOBILE

Theo đó, vào tuần tới, bản cập nhật One UI 8 Beta sẽ được phát hành cho dòng Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6 và Galaxy Z Fold 6 tại bốn quốc gia. Đến tháng 9, nhiều thiết bị trong dòng Galaxy A, Galaxy S và Galaxy Z sẽ nhận được phần mềm One UI 8 Beta.

Cũng trong tháng 9, công ty Hàn Quốc sẽ lần đầu tiên triển khai bản cập nhật One UI 8 ổn định, với Galaxy S25 nhiều khả năng là dòng sản phẩm hưởng lợi đầu tiên. Sau đó, mọi smartphone và tablet Galaxy tương thích sẽ nhận One UI 8 ổn định trước khi kết thúc năm 2025. Samsung đã hợp tác với Google và áp dụng mô hình phát triển theo từng giai đoạn để ra mắt One UI 8 sớm hơn so với các phiên bản trước.

Những cải tiến Samsung mang đến One UI 8

One UI 8 không có nhiều thay đổi về thiết kế. Tuy nhiên, bản cập nhật này cải thiện tính năng Chia sẻ nhanh với giao diện dễ hiểu hơn và cho phép quản lý báo thức, lịch và lời nhắc một cách hiệu quả hơn. Tùy chọn Chế độ và Thói quen có thêm các hành động và điều kiện mới, trong khi những người yêu thích đa nhiệm sẽ được trải nghiệm chế độ chia đôi màn hình nâng cao và các cải tiến về DeX (dựa trên Desktop Mode của Android 16).

Ứng dụng camera cũng được One UI 8 bổ sung tùy chọn chỉnh cử chỉ mới, trong khi ứng dụng Điện thoại cải thiện Thẻ Hồ sơ. Đặc biệt, ứng dụng Danh bạ giờ đây có thể hiển thị các cuộc gọi đã ghi âm liên quan đến một số liên lạc cụ thể, trong khi Thư mục Bảo mật cũng được nâng cấp về mặt bảo mật.

Tin liên quan

Các điện thoại Galaxy nhận bản cập nhật One UI 8 đầu tiên

Các điện thoại Galaxy nhận bản cập nhật One UI 8 đầu tiên

Samsung đang chuẩn bị chính thức phát hành bản cập nhật One UI 8 ổn định, hứa hẹn mang đến nhiều tính năng mới thú vị cho người dùng.

Khám phá thêm chủ đề

Samsung One UI 8 Android 16 phiên bản ổn định bản cập nhật Galaxy S25
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận