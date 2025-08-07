Samsung xác nhận kế hoạch triển khai One UI 8

Sau khi công bố One UI 8 Beta vào tháng 5, Samsung đã thông báo kế hoạch mở rộng chương trình này sang nhiều thiết bị hơn trong dòng Galaxy A, Galaxy S và Galaxy Z. Sau khi hoàn tất thử nghiệm One UI 8, công ty sẽ phát hành phiên bản ổn định của phần mềm cho tất cả smartphone và tablet tương thích từ tháng 9 tới.

Nhiều khả năng One UI 8 ổn định sẽ đến với Galaxy S25 đầu tiên vào tháng 9 ẢNH: SAMMOBILE

Theo đó, vào tuần tới, bản cập nhật One UI 8 Beta sẽ được phát hành cho dòng Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6 và Galaxy Z Fold 6 tại bốn quốc gia. Đến tháng 9, nhiều thiết bị trong dòng Galaxy A, Galaxy S và Galaxy Z sẽ nhận được phần mềm One UI 8 Beta.

Cũng trong tháng 9, công ty Hàn Quốc sẽ lần đầu tiên triển khai bản cập nhật One UI 8 ổn định, với Galaxy S25 nhiều khả năng là dòng sản phẩm hưởng lợi đầu tiên. Sau đó, mọi smartphone và tablet Galaxy tương thích sẽ nhận One UI 8 ổn định trước khi kết thúc năm 2025. Samsung đã hợp tác với Google và áp dụng mô hình phát triển theo từng giai đoạn để ra mắt One UI 8 sớm hơn so với các phiên bản trước.

Những cải tiến Samsung mang đến One UI 8

One UI 8 không có nhiều thay đổi về thiết kế. Tuy nhiên, bản cập nhật này cải thiện tính năng Chia sẻ nhanh với giao diện dễ hiểu hơn và cho phép quản lý báo thức, lịch và lời nhắc một cách hiệu quả hơn. Tùy chọn Chế độ và Thói quen có thêm các hành động và điều kiện mới, trong khi những người yêu thích đa nhiệm sẽ được trải nghiệm chế độ chia đôi màn hình nâng cao và các cải tiến về DeX (dựa trên Desktop Mode của Android 16).

Ứng dụng camera cũng được One UI 8 bổ sung tùy chọn chỉnh cử chỉ mới, trong khi ứng dụng Điện thoại cải thiện Thẻ Hồ sơ. Đặc biệt, ứng dụng Danh bạ giờ đây có thể hiển thị các cuộc gọi đã ghi âm liên quan đến một số liên lạc cụ thể, trong khi Thư mục Bảo mật cũng được nâng cấp về mặt bảo mật.