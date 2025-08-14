Samsung mở rộng One UI 8 đến nhiều điện thoại Galaxy

Samsung trở thành thương hiệu đầu tiên phát hành phiên bản beta của Android 16 với giao diện tùy chỉnh One UI 8 vào tháng 5, nhưng ban đầu chỉ dành riêng cho dòng Galaxy S25. Sau hơn 2 tháng, công ty mới tiếp tục đưa One UI 8 beta đến nhiều thiết bị Galaxy khác trước khi mở rộng hơn vào tháng 9.

Thêm nhiều điện thoại Galaxy có thể tải về One UI 8 ẢNH: GIZMOCHINA

Tính đến thời điểm hiện tại, danh sách các thiết bị Samsung đang nhận được One UI 8 beta, bao gồm Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S24, S24+, S24 Ultra, Z Fold6 và Z Flip6. Lưu ý rằng các bản cập nhật sẽ được phát hành theo đợt, vì vậy có thể mất thời gian để chúng xuất hiện trên các thiết bị của người dùng. Ngoài ra, do số lượng bản cập nhật có hạn nên người dùng cần nhanh chóng tải về One UI 8 beta trước khi hết chỗ.

Cách tải và cài đặt One UI 8 beta

Để tham gia chương trình One UI 8 beta, người dùng cần sở hữu một trong những thiết bị Samsung đủ điều kiện và sống tại các quốc gia được chỉ định. Đối với dòng Galaxy S25, bản beta ban đầu được phát hành tại Mỹ, Anh, Đức và Hàn Quốc, sau đó mở rộng sang Ba Lan và Ấn Độ. Các thiết bị khác như Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 và Galaxy Z Flip 6 cũng nhận được One UI 8 beta ở 4 khu vực, gồm Hàn Quốc, Mỹ, Anh và Ấn Độ.

Galaxy S24 Ultra là một trong những thành viên mới nhất vừa nhận được One UI 8 beta ẢNH: ANDROID CENTRAL

Nếu có thiết bị đủ điều kiện và ở quốc gia phát hành bản beta của One UI 8, người dùng hãy làm theo các bước sau để nhận bản cập nhật:

Mở ứng dụng Samsung Members trên điện thoại (có thể tải từ Galaxy Store nếu chưa cài đặt).

Tìm biểu ngữ One UI 8 beta và chạm vào đó.

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để tham gia chương trình beta.

Vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và cài đặt để nhận bản cập nhật beta.

Tải xuống và cài đặt bản cập nhật.

Người dùng cần đảm bảo thiết bị của mình có đủ dung lượng trống và ít nhất 30% pin để quá trình cài đặt diễn ra suôn sẻ. Lưu ý rằng đây là phần mềm beta, do đó quá trình sử dụng có thể xuất hiện lỗi và các tính năng chưa hoàn thiện.

Được biết, Samsung cũng đã công bố kế hoạch mở rộng bản One UI 8 beta vào tháng 9 tới cho các dòng Galaxy S23, Z Fold5, Z Flip5, A55 5G, A54, A36 5G và A35 5G. Các quốc gia đủ điều kiện vẫn giữ nguyên như trước.