Galaxy S25 Ultra gặp sự cố chụp ảnh mặt trăng chuyển sang màu tím

Cụ thể, khi chụp ảnh Mặt Trăng , nhiều người dùng Galaxy S25 Ultra với One UI 8 Beta 4 đã phát hiện hình ảnh Mặt Trăng xuất hiện với màu tím, bất kể mức độ zoom là 10x, 20x, 30x hay 100x.

Một số người dùng cho biết camera của điện thoại tự động chuyển màu Mặt Trăng sang màu tím, tạo ra sự chênh lệch màu sắc lớn khiến hình ảnh trông không thực tế. Mặc dù việc tắt tính năng tối ưu hóa cảnh trên điện thoại được cho là sẽ khắc phục được lỗi này, tuy nhiên nhiều người vẫn phản ánh rằng không có sự thay đổi nào xảy ra.

Ảnh chụp mặt trăng bị lỗi từ camera trên Galaxy S25 Ultra chạy One UI 8 Beta 4 ẢNH: SAMMYFANS

Trải nghiệm người dùng Galaxy S25 Ultra bị ảnh hưởng

Các thành viên cho biết, trong bản One UI 8 Beta 3 được phát hành trước đó, chức năng camera của Galaxy S25 Ultra không gặp phải lỗi nào. Mặc dù bản cập nhật Beta mới đã cải thiện độ rõ nét khi zoom kỹ thuật số, nhưng sự xuất hiện của lỗi nói trên đã gây ra không ít bức xúc cho người dùng. Trong khi một số người vẫn có thể chụp được những bức ảnh mặt trăng đẹp và chân thực, những người khác lại không may mắn như vậy.

Bộ phận quản lý bản cập nhật Beta của Samsung dường như đã ghi nhận báo cáo về sự cố nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về nguyên nhân gây ra vấn đề. Thay vào đó, công ty khuyến nghị người dùng gửi báo cáo lỗi trong vòng 10 - 15 phút sau khi phát hiện sự cố thông qua ứng dụng Samsung Members, kèm theo tệp nhật ký. Samsung cam kết sẽ giải quyết vấn đề này trong các bản cập nhật Beta hoặc ổn định tiếp theo.

Nếu đang gặp phải tình trạng tương tự với điện thoại Galaxy S25 Ultra của mình, người dùng hãy thử tắt tính năng tối ưu hóa cảnh trong phần cài đặt camera hoặc điều chỉnh tính năng tối ưu hóa thông minh để kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa.