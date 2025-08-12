Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Galaxy S25 Ultra gặp sự cố chụp ảnh mặt trăng chuyển sang màu tím

Kiến Văn
Kiến Văn
12/08/2025 19:36 GMT+7

Phiên bản One UI 8 Beta 4 đang gặp một sự cố nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến trải nghiệm chụp ảnh với dòng Galaxy S25 Ultra.

Cụ thể, khi chụp ảnh Mặt Trăng, nhiều người dùng Galaxy S25 Ultra với One UI 8 Beta 4 đã phát hiện hình ảnh Mặt Trăng xuất hiện với màu tím, bất kể mức độ zoom là 10x, 20x, 30x hay 100x.

Một số người dùng cho biết camera của điện thoại tự động chuyển màu Mặt Trăng sang màu tím, tạo ra sự chênh lệch màu sắc lớn khiến hình ảnh trông không thực tế. Mặc dù việc tắt tính năng tối ưu hóa cảnh trên điện thoại được cho là sẽ khắc phục được lỗi này, tuy nhiên nhiều người vẫn phản ánh rằng không có sự thay đổi nào xảy ra.

Galaxy S25 Ultra gặp sự cố chụp ảnh Mặt Trăng chuyển sang màu tím - Ảnh 1.

Ảnh chụp mặt trăng bị lỗi từ camera trên Galaxy S25 Ultra chạy One UI 8 Beta 4

ẢNH: SAMMYFANS

Trải nghiệm người dùng Galaxy S25 Ultra bị ảnh hưởng

Các thành viên cho biết, trong bản One UI 8 Beta 3 được phát hành trước đó, chức năng camera của Galaxy S25 Ultra không gặp phải lỗi nào. Mặc dù bản cập nhật Beta mới đã cải thiện độ rõ nét khi zoom kỹ thuật số, nhưng sự xuất hiện của lỗi nói trên đã gây ra không ít bức xúc cho người dùng. Trong khi một số người vẫn có thể chụp được những bức ảnh mặt trăng đẹp và chân thực, những người khác lại không may mắn như vậy.

Bộ phận quản lý bản cập nhật Beta của Samsung dường như đã ghi nhận báo cáo về sự cố nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về nguyên nhân gây ra vấn đề. Thay vào đó, công ty khuyến nghị người dùng gửi báo cáo lỗi trong vòng 10 - 15 phút sau khi phát hiện sự cố thông qua ứng dụng Samsung Members, kèm theo tệp nhật ký. Samsung cam kết sẽ giải quyết vấn đề này trong các bản cập nhật Beta hoặc ổn định tiếp theo.

Nếu đang gặp phải tình trạng tương tự với điện thoại Galaxy S25 Ultra của mình, người dùng hãy thử tắt tính năng tối ưu hóa cảnh trong phần cài đặt camera hoặc điều chỉnh tính năng tối ưu hóa thông minh để kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa.

Tin liên quan

Camera góc siêu rộng của Galaxy S25 Ultra gặp lỗi rung lắc dữ dội

Camera góc siêu rộng của Galaxy S25 Ultra gặp lỗi rung lắc dữ dội

Galaxy S25 Ultra gặp lỗi lạ khiến camera góc siêu rộng 50 MP rung lắc dữ dội, nghi do phần cứng.

Khám phá thêm chủ đề

Galaxy S25 Ultra bản cập nhật One UI 8 Samsung sự cố camera
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận