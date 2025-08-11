Những điều cần làm trước khi cập nhật One UI 8

Thay vì chỉ giới hạn đối với dòng Galaxy S25, One UI 8 beta đã bắt đầu được triển khai cho các thiết bị Galaxy S24, Z Fold6 và Z Flip6 tại một số khu vực nhất định. Theo dự kiến, nhiều điện thoại Galaxy khác, bao gồm cả một số mẫu tầm trung, cũng sẽ nhận được bản cập nhật này trong vài tuần tới.

Nhiều việc cần làm để trải nghiệm cập nhật One UI 8 beta diễn ra suôn sẻ ẢNH: SAMMOBILE

Việc trải nghiệm các tính năng mới của One UI 8 trước khi chúng được phát hành chính thức là điều thú vị, tuy nhiên người dùng cần lưu ý một số bước quan trọng để đảm bảo quá trình nâng cấp diễn ra suôn sẻ, đặc biệt là với bản cập nhật beta.

Hiểu những rủi ro

Người dùng cần nhận thức rõ về những rủi ro khi sử dụng một phiên bản beta. Đây là những phiên bản thử nghiệm có thể chứa lỗi và các tính năng chưa hoàn thiện, dẫn đến trải nghiệm phần mềm không mượt mà. Đặc biệt, việc quay lại phiên bản One UI 7 ổn định sau khi cài đặt One UI 8 beta có thể gặp khó khăn và yêu cầu xóa dữ liệu. Do đó, việc sao lưu toàn bộ dữ liệu trước khi cài đặt bản beta là rất cần thiết.

Sao lưu dữ liệu

Trước khi tiến hành cài đặt bản nâng cấp lớn như One UI 8, người dùng nên thực hiện sao lưu toàn bộ dữ liệu để tránh mất mát trong trường hợp quá trình cài đặt gặp sự cố. Mặc dù tình huống này hiếm khi xảy ra, nhưng việc bảo vệ dữ liệu vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Giải pháp tốt nhất là thiết lập sao lưu tự động thông qua các dịch vụ lưu trữ đám mây như Google Drive hoặc Mega. Người dùng cũng có thể sử dụng Samsung Cloud để sao lưu dữ liệu miễn phí với dung lượng không giới hạn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dữ liệu sẽ chỉ được lưu trữ trên máy chủ của Samsung trong 30 ngày, vì vậy hãy nhớ khôi phục dữ liệu từ Samsung Cloud trước khi chúng tự động bị xóa.

Cài đặt các bản cập nhật đang chờ xử lý

Điện thoại Galaxy phải đang chạy phần mềm mới nhất để tham gia chương trình One UI 8 beta. Để kiểm tra điều này, hãy truy cập vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và cài đặt.

Giới thiệu các tính năng mới đáng chú ý của One UI 7

Mặc dù không bắt buộc, nhưng việc cập nhật tất cả các bản cập nhật cho những ứng dụng trên thiết bị là rất quan trọng. Người dùng có thể cập nhật ứng dụng Samsung có sẵn trên điện thoại Galaxy qua Galaxy Store và các ứng dụng khác qua Google Play Store.

Cài đặt Samsung Members

Để tham gia chương trình One UI 8 beta, người dùng cần cài đặt ứng dụng Samsung Members từ Galaxy Store. Nếu đã cài đặt, hãy đảm bảo ứng dụng được cập nhật lên phiên bản mới nhất. Khi thiết bị đủ điều kiện, người dùng sẽ thấy biểu ngữ thông báo về One UI 8 beta trong ứng dụng.

Đảm bảo thiết bị đủ dung lượng lưu trữ và pin cho One UI 8

Vì One UI 8 là một bản nâng cấp lớn nên dung lượng tải xuống có thể lên đến vài gigabyte (GB), do đó người dùng Galaxy cần chừa ít nhất 10 GB dung lượng trống trên thiết bị để đảm bảo hiệu suất tối ưu trong quá trình cập nhật.

Bên cạnh đó, hãy kiểm tra mức pin của thiết bị để tránh tình trạng thiết bị tắt nguồn trong quá trình cài đặt, tốt nhất nên đảm bảo pin còn ít nhất 30% trước khi bắt đầu cài đặt bản cập nhật. Nếu không đảm bảo mức pin, việc cài đặt có thể gặp lỗi và gây khó khăn trong việc khắc phục sau này.