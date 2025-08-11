Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Những điều cần làm trước khi cập nhật One UI 8

Kiến Văn
Kiến Văn
11/08/2025 21:00 GMT+7

Sau một thời gian dài chờ đợi, Samsung đã chính thức mở rộng chương trình One UI 8 beta đến nhiều người dùng Galaxy hơn.

Thay vì chỉ giới hạn đối với dòng Galaxy S25, One UI 8 beta đã bắt đầu được triển khai cho các thiết bị Galaxy S24, Z Fold6 và Z Flip6 tại một số khu vực nhất định. Theo dự kiến, nhiều điện thoại Galaxy khác, bao gồm cả một số mẫu tầm trung, cũng sẽ nhận được bản cập nhật này trong vài tuần tới.

Những điều người dùng cần làm trước khi cập nhật One UI 8 - Ảnh 1.

Nhiều việc cần làm để trải nghiệm cập nhật One UI 8 beta diễn ra suôn sẻ

ẢNH: SAMMOBILE

Việc trải nghiệm các tính năng mới của One UI 8 trước khi chúng được phát hành chính thức là điều thú vị, tuy nhiên người dùng cần lưu ý một số bước quan trọng để đảm bảo quá trình nâng cấp diễn ra suôn sẻ, đặc biệt là với bản cập nhật beta.

Hiểu những rủi ro

Người dùng cần nhận thức rõ về những rủi ro khi sử dụng một phiên bản beta. Đây là những phiên bản thử nghiệm có thể chứa lỗi và các tính năng chưa hoàn thiện, dẫn đến trải nghiệm phần mềm không mượt mà. Đặc biệt, việc quay lại phiên bản One UI 7 ổn định sau khi cài đặt One UI 8 beta có thể gặp khó khăn và yêu cầu xóa dữ liệu. Do đó, việc sao lưu toàn bộ dữ liệu trước khi cài đặt bản beta là rất cần thiết.

Sao lưu dữ liệu

Trước khi tiến hành cài đặt bản nâng cấp lớn như One UI 8, người dùng nên thực hiện sao lưu toàn bộ dữ liệu để tránh mất mát trong trường hợp quá trình cài đặt gặp sự cố. Mặc dù tình huống này hiếm khi xảy ra, nhưng việc bảo vệ dữ liệu vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Giải pháp tốt nhất là thiết lập sao lưu tự động thông qua các dịch vụ lưu trữ đám mây như Google Drive hoặc Mega. Người dùng cũng có thể sử dụng Samsung Cloud để sao lưu dữ liệu miễn phí với dung lượng không giới hạn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dữ liệu sẽ chỉ được lưu trữ trên máy chủ của Samsung trong 30 ngày, vì vậy hãy nhớ khôi phục dữ liệu từ Samsung Cloud trước khi chúng tự động bị xóa.

Cài đặt các bản cập nhật đang chờ xử lý

Điện thoại Galaxy phải đang chạy phần mềm mới nhất để tham gia chương trình One UI 8 beta. Để kiểm tra điều này, hãy truy cập vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và cài đặt.

Giới thiệu các tính năng mới đáng chú ý của One UI 7

Mặc dù không bắt buộc, nhưng việc cập nhật tất cả các bản cập nhật cho những ứng dụng trên thiết bị là rất quan trọng. Người dùng có thể cập nhật ứng dụng Samsung có sẵn trên điện thoại Galaxy qua Galaxy Store và các ứng dụng khác qua Google Play Store.

Cài đặt Samsung Members

Để tham gia chương trình One UI 8 beta, người dùng cần cài đặt ứng dụng Samsung Members từ Galaxy Store. Nếu đã cài đặt, hãy đảm bảo ứng dụng được cập nhật lên phiên bản mới nhất. Khi thiết bị đủ điều kiện, người dùng sẽ thấy biểu ngữ thông báo về One UI 8 beta trong ứng dụng.

Đảm bảo thiết bị đủ dung lượng lưu trữ và pin cho One UI 8

Vì One UI 8 là một bản nâng cấp lớn nên dung lượng tải xuống có thể lên đến vài gigabyte (GB), do đó người dùng Galaxy cần chừa ít nhất 10 GB dung lượng trống trên thiết bị để đảm bảo hiệu suất tối ưu trong quá trình cập nhật.

Bên cạnh đó, hãy kiểm tra mức pin của thiết bị để tránh tình trạng thiết bị tắt nguồn trong quá trình cài đặt, tốt nhất nên đảm bảo pin còn ít nhất 30% trước khi bắt đầu cài đặt bản cập nhật. Nếu không đảm bảo mức pin, việc cài đặt có thể gặp lỗi và gây khó khăn trong việc khắc phục sau này.

Tin liên quan

Những thiết bị Galaxy sẽ được 'lên đời' One UI 8 sớm nhất

Những thiết bị Galaxy sẽ được 'lên đời' One UI 8 sớm nhất

Tin vui cho người dùng Samsung khi hàng loạt máy Galaxy S, A, Z và Tab đang được thử nghiệm One UI 8.

Khám phá thêm chủ đề

bản cập nhật Samsung điện thoại Galaxy cập nhật phần mềm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận