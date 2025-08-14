Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Perplexity AI muốn mua trình duyệt Chrome với giá 34,5 tỉ USD

Phong Đỗ
Phong Đỗ
14/08/2025 10:12 GMT+7

Startup AI 3 năm tuổi Perplexity bất ngờ hỏi mua Google Chrome với giá 34,5 tỉ USD.

Thị trường công nghệ toàn cầu đang xôn xao trước một thông tin khó tin khi Perplexity AI, một công ty startup chỉ mới 3 năm tuổi, đã bất ngờ gửi lời đề nghị trị giá 34,5 tỉ USD tiền mặt để mua lại trình duyệt Google Chrome - "con gà đẻ trứng vàng" và là trình duyệt web phổ biến nhất hành tinh.

Lời đề nghị táo bạo này được đưa ra trong bối cảnh công ty mẹ của Google là Alphabet đang phải đối mặt với một vụ kiện chống độc quyền có thể buộc họ phải bán đi Chrome.

Perplexity AI đề nghị mua trình duyệt Chrome với giá 34 , 5 tỉ USD - Ảnh 1.

Perplexity AI tuyên bố muốn mua lại Chrome với giá 34,5 tỉ USD

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Thương vụ "không tưởng" nhắm đến trình duyệt Chrome

Perplexity AI, một công ty được định giá 18 tỉ USD với chỉ khoảng 50 nhân viên, đã chính thức xác nhận về lời đề nghị mua lại Chrome. Theo nguồn tin nội bộ từ Reuters, nhiều quỹ đầu tư đã cam kết hỗ trợ tài chính cho Perplexity để thực hiện thương vụ này. Sự chênh lệch về quy mô là rất lớn khi giá trị của riêng trình duyệt Chrome được ước tính vào khoảng 50 tỉ USD, gần gấp ba lần tổng giá trị của cả công ty Perplexity. Hiện Alphabet vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Đằng sau lời đề nghị gây sốc này là một tính toán chiến lược. Mục tiêu của Perplexity không gì khác ngoài khối dữ liệu người dùng khổng lồ mà Chrome đang nắm giữ. Việc sở hữu thương hiệu Chrome sẽ cho phép startup này truy cập không giới hạn vào hành vi trực tuyến của 3 tỉ người dùng, một lợi thế cực lớn trong cuộc đua phát triển AI.

Tuy nhiên, động thái này còn được xem là một nước cờ "đón đầu". Bộ Tư pháp Mỹ đang theo đuổi vụ kiện chống độc quyền nhắm vào Google và yêu cầu một phán quyết buộc gã khổng lồ này phải thoái vốn khỏi Chrome. Bằng việc ra giá ngay từ bây giờ, Perplexity đang tự định vị mình là một người mua tiềm năng và sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến đấu thầu nếu Chrome bị buộc phải đưa ra đấu giá.

Để trấn an dư luận, Perplexity cam kết sẽ đầu tư 3 tỉ USD để phát triển Chrome trong hai năm, giữ Google làm công cụ tìm kiếm mặc định và duy trì mã nguồn mở Chromium.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng khả năng Google tự nguyện bán đi "viên ngọc quý" của mình gần như bằng không. Tương lai của Chrome giờ đây không nằm trong tay Google mà phụ thuộc vào phán quyết cuối cùng của tòa án trong vụ kiện chống độc quyền, dự kiến sẽ có trong vài tuần tới. Do đó, lời đề nghị của Perplexity được xem là một "phát súng bắn sớm", mang tính biểu tượng và PR nhiều hơn là một thương vụ có cơ hội thành công trên thực tế. Đây không phải lần đầu Perplexity có động thái táo bạo; đầu năm nay, công ty này cũng từng cố gắng mua lại TikTok.

