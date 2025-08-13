Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple kẹt giữa cuộc khẩu chiến của Elon Musk với Sam Altman

Phong Đỗ
Phong Đỗ
13/08/2025 13:28 GMT+7

Chỉ trích Apple nhưng lại 'tự ưu ái' bản thân? Sam Altman tung bằng chứng, tố cáo Elon Musk đạo đức giả trong cuộc chiến AI (trí tuệ nhân tạo).

Theo WCCF Tech, thung lũng Silicon lại một lần nữa dậy sóng khi tỉ phú Elon Musk công khai chỉ trích Apple, cáo buộc gã khổng lồ này "ưu ái không công bằng" cho OpenAI trên App Store và đe dọa sẽ có hành động pháp lý. Ngay lập tức, CEO của OpenAI Sam Altman đã có màn đáp trả gay gắt, gọi tuyên bố của ông Musk là "đạo đức giả".

Elon Musk dọa kiện Apple vì 'thiên vị' OpenAI

Cơn thịnh nộ của tỉ phú Elon Musk bắt nguồn từ việc ứng dụng ChatGPT của OpenAI liên tục được Apple ưu ái và giữ vị trí top trên bảng xếp hạng App Store. Theo ông Musk, điều này tạo ra một lợi thế cạnh tranh không lành mạnh, có dấu hiệu vi phạm luật chống độc quyền và ngăn cản các đối thủ như Grok 4 của xAI có cơ hội vươn lên. Ông chủ Tesla tuyên bố sẽ sớm có hành động pháp lý để chống lại Apple.

Apple kẹt giữa cuộc khẩu chiến nảy lửa của Elon Musk với Sam Altman - Ảnh 1.

Elon Musk và Sam Altman một lần nữa tranh cãi trên mạng xã hội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MASHABLE

Không để yên, CEO Sam Altman của OpenAI đã nhanh chóng "phản pháo" trên mạng xã hội X. Ông Altman cho rằng tuyên bố của phía Musk là đạo đức giả, đồng thời tố cáo ngược lại rằng chính Elon Musk mới là người thường xuyên thao túng các nền tảng và công ty (trong đó có cả X) để phục vụ cho lợi ích cá nhân, dù là tiền bạc hay chỉ vì tư thù cá nhân. 

Để tăng tính thuyết phục, CEO Altman còn chia sẻ một bài viết về việc ông Musk từng tạo ra một "hệ thống đặc biệt" trên X để các bài đăng của ông luôn được ưu tiên hiển thị.

Cuộc khẩu chiến này càng thêm căng thẳng khi nhìn lại lịch sử "cơm không lành, canh không ngọt" giữa hai nhân vật. Elon Musk từng là người đồng sáng lập OpenAI nhưng đã rời đi và sau đó đâm đơn kiện chính công ty này vì cho rằng nó đi chệch hướng khỏi sứ mệnh phi lợi nhuận ban đầu.

Cuộc đối đầu công khai này không chỉ là một cuộc tranh cãi cá nhân mà còn phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực AI. Cộng đồng công nghệ đang nín thở theo dõi những diễn biến tiếp theo của "cuộc đại chiến" này và chắc chắn đây chưa phải là hồi kết.

Đáp trả GPT-5, tỉ phú Elon Musk miễn phí Grok 4 cho tất cả người dùng

Đáp trả GPT-5, tỉ phú Elon Musk miễn phí Grok 4 cho tất cả người dùng

Sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất của xAI do Elon Musk phát triển, Grok 4, vừa chính thức mở cửa miễn phí cho tất cả người dùng.

