Mô hình AI của OpenAI và xAI đấu trí cờ vua

Theo BBC, trong một trận chung kết đầy kịch tính, mô hình AI (trí tuệ nhân tạo) của OpenAI đã xuất sắc giành ngôi vô địch tại giải cờ vua dành cho AI, sau khi đối thủ Grok của tỉ phú Elon Musk bất ngờ có một màn trình diễn "tự hủy" khó tin. Kết quả này không chỉ định đoạt ngôi vương mà còn châm ngòi cho một vòng căng thẳng mới trong cuộc đua song mã giữa hai gã khổng lồ công nghệ.

Không phải Grok hay Gemini, "vua cờ" AI mới gọi tên GPT-o3

Giải đấu cờ vua AI được tổ chức trên nền tảng Kaggle của Google, có một điểm đặc biệt là đây không phải là sân chơi của các cỗ máy cờ vua chuyên dụng như Stockfish, mà là cuộc so tài giữa các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được thiết kế cho mục đích sử dụng hằng ngày.

Ban đầu, Grok 4 của xAI tỏ ra là một đối thủ đáng gờm, tiến vào trận chung kết với phong độ hủy diệt. "Cho đến tận vòng bán kết, có vẻ như không gì có thể ngăn cản Grok 4", trang Chess.com bình luận. Tuy nhiên, mọi thứ được định đoạt vào ngày cuối cùng.

Mô hình AI của OpenAI hạ gục Grok trong thi đấu cờ vua ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YAHOO TECH

Trong trận chiến quyết định với mô hình o3 của OpenAI, Grok liên tục mắc những sai lầm ngớ ngẩn, chẳng hạn như việc mất quân Hậu nhiều lần. Đại kiện tướng cờ vua Hikaru Nakamura nhận xét: "Grok đã mắc quá nhiều sai lầm trong các ván đấu này, nhưng OpenAI thì không". Lối chơi đầy sai lầm này đã giúp o3 của OpenAI giành một loạt "chiến thắng thuyết phục" và đăng quang ngôi vô địch.

Trước thất bại của "gà nhà", tỉ phú Elon Musk đã nhanh chóng đăng đàn trên X, cho rằng thành công của Grok trước đó chỉ là "tác dụng phụ" và công ty của ông "hầu như không tốn chút công sức nào cho việc đào tạo AI chơi cờ vua".

Từ lâu, cờ vua và cờ vây được xem là "thuốc thử" tiêu chuẩn để đo lường trí thông minh, khả năng suy luận và hoạch định chiến lược của máy tính. Những trận đấu lịch sử như Deep Blue của IBM đánh bại kiện tướng Garry Kasparov hay AlphaGo của Google hạ gục kỳ thủ Lee Se-dol đã trở thành những cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển AI.

Giải đấu lần này, dù chỉ là cuộc so tài giữa các AI "không chuyên", vẫn là một bài kiểm tra (benchmark) quan trọng để đánh giá năng lực của các mô hình ngôn ngữ hàng đầu hiện nay. Chiến thắng của OpenAI, dù trong một lĩnh vực mà đối thủ cho là "không tốn sức", vẫn mang lại cho họ quyền tự hào và khẳng định vị thế trong cuộc đua AI ngày càng khốc liệt.