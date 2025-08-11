Đáp trả GPT-5, tỉ phú Elon Musk miễn phí Grok 4 cho tất cả người dùng

Việc mở cửa miễn phí Grok 4 được tỉ phú Elon Musk thực hiện chỉ một tháng sau khi phiên bản này được cung cấp cho người dùng SuperGrok và Premium+, chỉ vài ngày sau khi GPT-5 ra mắt.

Hiện có sẵn trên nền tảng web grok.com và ứng dụng di động, Grok 4 mang đến nhiều cải tiến về tốc độ và hiệu suất so với các phiên bản trước. Nhờ vào công nghệ học tăng cường và tích hợp các công cụ tìm kiếm trên web, Grok 4 có khả năng tạo ra phản hồi chính xác hơn. Để sử dụng phiên bản mới, người dùng cần chọn thủ công một mô hình từ menu tương ứng.

Grok 4 được mở cửa miễn phí chỉ sau khoảng một tháng phát hành ẢNH: THE INFORMATION

Sức mạnh vượt trội đến từ Grok 4

Được phát triển dựa trên cụm máy tính Colossus với hơn 200.000 bộ xử lý đồ họa, Grok 4 mang đến khả năng triển khai các thuật toán học nâng cao. Trong các bài kiểm tra tư duy logic và ra quyết định tự động, Grok 4 đã đạt được những kết quả ấn tượng.

Cụ thể, trong bài kiểm tra ARC-AGI V2, mô hình này đạt độ chính xác 15,9%, gấp đôi so với Claude Opus (8,5%). Trong trình mô phỏng Vending-Bench, nơi AI quản lý một doanh nghiệp ảo, Grok 4 "kiếm" được 4.694 USD và đạt 4.569 doanh số, vượt xa Claude Opus 4 (2.077 USD và 1.412 doanh số) cũng như kết quả trung bình của các người tham gia (844 USD và 344 doanh số).

Ngoài ra, xAI còn cung cấp một phiên bản riêng biệt mang tên Grok 4 Heavy với khả năng hỗ trợ tương tác đa tác nhân, tuy nhiên phiên bản này hiện chỉ có sẵn theo hình thức đăng ký. Grok 4 Heavy đã dẫn đầu trong kỳ thi USAMO'25 với điểm số 61,9% và là mô hình đầu tiên vượt qua ngưỡng 50,7% trong bài kiểm tra văn bản Humanity's Last Exam.

Theo thông tin từ xAI, những thành tựu nói trên chứng minh khả năng vượt trội của Grok 4 trong các tác vụ logic và phân tích phức tạp, đạt được thông qua học tăng cường mở rộng và hỗ trợ tích hợp cho các công cụ xAI của riêng mình.