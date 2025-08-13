AI Gemini ra mắt tính năng mới hỗ trợ việc học

Theo TechRadar, trong một động thái có thể thay đổi cuộc chơi trong lĩnh vực giáo dục cá nhân, Google đã chính thức giới thiệu "Guided Learning" - một tính năng đột phá trên nền tảng Gemini. Thay vì những bài giảng một chiều nhàm chán, phương pháp này biến việc học thành một cuộc đối thoại tương tác, hứa hẹn giúp bất kỳ ai cũng có thể nắm vững kiến thức phức tạp chỉ bằng cách đặt câu hỏi.

Gemini có thêm khả năng kèm cặp và mở mang học hỏi của người dùng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trải nghiệm tính năng giáo dục mới đầy kinh ngạc của Google Gemini

Điểm cốt lõi của Guided Learning là phương pháp học tập theo kiểu Socrates. Khi người dùng yêu cầu tìm hiểu một chủ đề, Gemini sẽ không đưa ra một bài giảng dài dòng. Thay vào đó, AI sẽ chia nhỏ kiến thức, chủ động đặt câu hỏi để khơi gợi suy nghĩ và dựa vào câu trả lời của người dùng để cung cấp thông tin chi tiết hơn. Quá trình học được làm phong phú thêm bằng hình ảnh trực quan, các câu đố vui và video YouTube liên quan, giúp việc tiếp thu trở nên sinh động và hiệu quả.

Minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của tính năng này là trải nghiệm được một người dùng chia sẻ khi yêu cầu Gemini dạy kiến thức về phô mai. Từ một câu hỏi đơn giản, cuộc trò chuyện nhanh chóng biến thành một "hội thảo chuyên sâu". AI đã dẫn dắt người dùng đi từ thành phần cơ bản, lịch sử hình thành qua các câu chuyện về người du mục và lăng mộ Ai Cập, cho đến các truyền thống phô mai vùng miền. AI liên tục đặt câu hỏi, nhẹ nhàng sửa lỗi sai và cung cấp thêm thông tin, khiến người học cảm thấy như đang trò chuyện với một chuyên gia thực thụ.

Chỉ sau khoảng 15 phút, người dùng này không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn được hướng dẫn chi tiết cách làm phô mai ricotta ngay tại nhà, kèm theo hình ảnh minh họa từng bước. Trải nghiệm này được mô tả là "không giống việc học, mà như đang tham gia một cuộc trò chuyện với một người bạn thông hiểu và rất hào hứng dẫn dắt mình đi cùng".

Sự ra đời của Guided Learning cho thấy một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng AI vào giáo dục. Nó phá vỡ rào cản của các phương pháp học truyền thống, mang đến một công cụ tự học mạnh mẽ, được cá nhân hóa cao và cực kỳ trực quan. Giờ đây, việc trở thành "chuyên gia" trong một lĩnh vực bất kỳ dường như đã trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết, ngay trong tầm tay của người dùng.