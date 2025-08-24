Dân ven biển Quảng Trị chèn mái nhà bằng túi nước, đưa chòi lên bờ tránh bão số 5

Sáng 24.8, trước khi bão số 5 (tên quốc tế là bão Kajiki) dự kiến đổ bộ, không khí tại các vùng ven biển Quảng Trị trở nên khẩn trương. Người dân đồng loạt gia cố nhà cửa, tháo dỡ công trình tạm để giảm thiểu thiệt hại.

Thay vì dùng bao cát, nhiều người dân chọn bơm nước vào túi ni lông để chèn giữ mái tôn ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Đề phòng bão số 5, người dân Hà Tĩnh gia cố mái nhà bằng túi nilon nước

Thay vì dùng bao cát như trước đây, nhiều hộ đã chọn cách bơm nước vào túi ni lông lớn để chèn giữ mái tôn. Ông Đào Xuân Sáng, ở tổ dân phố Hải Dương (P.Đồng Hới), chia sẻ: "Bao cát lâu ngày dễ mục, cát rơi xuống mái vừa bẩn vừa gây gỉ sét. Còn bao nước thì tiện lợi, nếu vỡ cũng dễ dọn dẹp. Gia đình tôi đã tranh thủ chằng chống toàn bộ mái tôn từ hôm qua".



Những chiếc lốp xe ô tô cũ cũng là 1 lựa chọn cho việc gia cố mái nhà ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Cùng với việc bảo vệ nhà cửa, tại các bãi biển, người dân gấp rút di chuyển chòi du lịch, nhà bạt và bảng hiệu lên bờ. Tại bãi biển Nhật Lệ 1, nhiều chòi phục vụ du khách đã được hợp sức khiêng lên vị trí an toàn. Bà Hồ Thị Nhị, chủ quán nước ven biển cho biết: "Gia đình tôi có 5 chòi sát mép kè, nếu không dọn kịp, bão vào sẽ cuốn đi hết. Chúng tôi đưa lên bờ, chờ bão tan sẽ dựng lại để kịp đón khách dịp lễ 2.9".

Các chủ nhà hàng ven biển Nhật Lệ khẩn trương thu dọn đồ đạc ẢNH: THANH LỘC

Hoạt động khẩn trương này không chỉ thể hiện tinh thần cảnh giác trước thiên tai, mà còn giúp các hộ kinh doanh sớm khôi phục dịch vụ du lịch sau bão. Ông Phạm Văn Dương, làm du lịch tại đường Trương Pháp cho hay: "Nghe tin bão mạnh, chúng tôi phải thu dọn khẩn trương, đưa mọi người về nhà để đảm bảo an toàn".

Bà Hồ Thị Nhị, chủ quán nước ven biển Nhật Lệ đào cột trụ của chòi du lịch để đưa vào bờ ẢNH: THANH LỘC

Người dân hợp sức đưa các chòi du lịch ven biển vào bờ ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trước tình hình phức tạp, từ 7 giờ ngày 24.8, tỉnh Quảng Trị đã cấm biển, yêu cầu toàn bộ tàu thuyền vào bến tránh trú. Bộ đội biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương quyết liệt kêu gọi, hướng dẫn ngư dân vào nơi an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, các cấp ủy, chính quyền phải quán triệt nghiêm chỉ đạo của Trung ương, vận hành phương châm "4 tại chỗ" trong phòng chống thiên tai. Ông yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mà phải sẵn sàng di dời dân vùng xung yếu, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự và phòng ngừa cháy nổ tại nơi tránh trú.

Hiện, 6 đoàn công tác của tỉnh đã được cử về địa bàn trọng điểm để kiểm tra, đôn đốc. Các địa phương cũng đang rà soát hồ đập, đê kè và chuẩn bị phương án phòng ngừa sạt lở, ngập lụt, sẵn sàng ứng phó với bão số 5.